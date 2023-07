Paro en Reconocimiento Médico: profesionales de auditoria reclaman un adicional

Luego de haber formulado reclamos y no haber obtenido respuesta alguna de parte de las autoridades, más de una veintena de trabajadores de la Dirección de Reconocimiento Médico iniciar un paro, que según indicaron, va a ser por tiempo indeterminado. La medida de acción directa, que es acompañada por el gremio UPCN, es porque están reclaman una equiparación salarial específica para el sector de Auditoria.

Según indicó el Dr. Franco Cárdenes, el pedido en concreto es por un adicional por tareas específicas, marcando que esto no solo ya es abonado en otros sectores, sino que además, este pedido fue formulado hace 15 meses y a la fecha no se obtuvo respuesta alguna. Por ello, el profesional indicó que tras el quite de colaboración de la semana pasada, ahora se intensifica el reclamo, el que afecta mayormente a las licencias de docentes y no docentes.

En este sentido Cárdenes marcó “en específico nosotros como auditores, hemos resentido la autorización de esas licencias. No queire decir que los agentes no se puedan enfermar pero, tanto el derecho de ellos como el nuestro de reclamar, son legítimos. Ellos tendrán su resolución, un tanto diferido en el tiempo, por lo van a tener”. En cuanto a las negociaciones, y por lo prolongadas que están fueron, los trabajadores acusan que la paciencia solicitada por las autoridades del Ministerio de Trabajo, de quien dependen, está agotada. “Se han resuelto otras situaciones y la nuestra todavía no. Por eso el paro es por tiempo indeterminado hasta obtener una respuesta y analizar que la misma sea satisfactoria”.

El adicional

Los auditores están solicitando un adicional o equiparación que supere lo que hasta el momento reciben por este concepto, que a la fecha es de $12.000. Aducen que en otras áreas, los profesionales auditores tienen un porcentaje por adicional que es casi como un sueldo en sí mismo.

Esta solicitud que lleva caso un año y medio, tuvo instancia previas de diálogo y aunque en el medio lo solicitado es reconocido verbalmente, a la fecha no se concreta y se sigue dilatando. Por eso el malestar llegó al punto de hacer más fuerte la medida de fuerza.