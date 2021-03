Paro de la salud privada: las patronales adelantaron que el aumento "puede significar el quebranto" de las clínicas

Trabajadores del sector privado de la salud iniciaron hoy a nivel una medida de fuerza a los fines de solicitar el aumento del 16% y la mejora de las condiciones laborales. El paro inició este jueves y tiene alcance local. El cese de actividades continuará mañana viernes y está previsto que las actividades se interrumpan cada tres horas por cada turno, aclarando que sí se atenderán urgencias.

En Catamarca las asambleas se iniciaron hoy y según lo señalado por el secretario general de ATSA, Leonardo Burgos, la medida abarca a las clínicas, sanatorios, mutuales, institutos sin internación, servicios de emergencia y geriátricos.

Motivos

En la base del reclamo está el pedido de un aumento del 16% en compensación por el deterioro salarial del año pasado, cuando los trabajadores de la actividad recibieron un 21% de aumento, por debajo de la inflación del 36,1%.

Ahora, desde las patronales de nuestra provincia manifestaron a Radio Valle Viejo, que es imposible porque los costos vienen aumentando y eso produce un desfasaje. Jorge Saavedra, presidente de FECLISA dijo al respecto “el reclamo no es oportuno en este momento porque las instituciones privadas no están en condiciones en este momento. Calculen que al aumento de costo de los insumos se sumó la merma de pacientes. Porque ellos tienen miedo y no quieren ir a las clínicas. Un aumento para una clínica podría significar el quebranto”.