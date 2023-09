Pasajeros de larga distancia varados: la empresa sobrevendió y el pasaje viajó parado

Pasajeros de la Empresa 25 de Agosto partieron de la Terminal de Ómnibus de nuestra provincia a las 19:30 hs este sábado, pero pronto los pasajeros se dieron con la novedad que la firma había vendido pasajes de más y, en función de esto, gran parte del viaje, hasta el Puesto Camionero del Aeropuerto, muchos de los pasajeros debieron hacer ese trayecto parados.

El viaje con destino a La Paz, en plena siesta y en una unidad que además no contaba con aire acondicionado, fue una odisea. Posteos posteriores de los usuarios de esta empresa detallaban que "la mayoría de la gente que viaja es mayor y hay menores, Hay personas paradas, gente que viajaba de Catamarca a Recreo, San Antonio e Icaño, todos parados.”

El colectivo, una vez llegado a el puesto caminero ubicado en el Aeropuerto, en Ruta 33, fue detenido por los efectivos policiales esto ante la evidente cantidad de pasajeros que no tenían asientos, y por consiguiente, en clara infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Ante esta situación, parte del pasaje descendió y tuvo que aguardar el arribo de un relevo para poder así proseguir viaje.

"Todos pagaron pasajes, no nos traen gratis, entonces exigimos una unidad de la Empresa 25 de Agosto que quiera mandarnos para continuar nuestro viaje", continuó el reclamo, no obstante, no trascendió si recibieron una respuesta favorable de la empresa.