Pasajeros de larga distancia varados: vendieron pasajes sin asiento y tuvieron que viajar parados

Pasajeros de la Empresa 25 de Agosto partieron de la Terminal de Ómnibus de Catamarca a las 19:30 hs este sábado, no obstante, se dieron con la empresa vendió pasajes de más y pasaron gran parte del viaje, hasta el Puesto Camionero del Aeropuerto parados.

El reclamo de uno de los pasajeros:

“Buenas noches. La Empresa 25 de Agosto que partió a las 19:30 hs. de la Terminal de Catamarca, vendieron Pasajes sin asiento, el micro sin aire, la mayoría de la gente mayor y criaturas, Personas paradas, gente que viajaba de Catamarca a Recreo, San Antonio e Icaño, todos parados.”

Por si esto no fuera suficiente, cuando la Policía de la Provincia intervino y notó la cantidad de pasajeros que iban parados en el colectivo, los hicieron salir del rodado y se quedaron esperando por otro por varias horas.

"Todos pagaron pasajes, no nos traen gratis, entonces exigimos una unidad de la Empresa 25 de Agosto que quiera mandarnos para continuar nuestro viaje", continuó el reclamo, no obstante, no trascendió si recibieron una respuesta favorable de la empresa.