Pase sanitario: se define la aplicación y hay debate sobre las formas de instrumentación

Mientras se suman provincias en la región, esto apurado por el aumento de casos y para no optar por nuevos cierres, nuestra provincia se prepara para definir esta semana cuáles van a ser los procedimientos y el alcance que tendrá el pase sanitario. A la par, ya se hacen escuchar las voces de quienes no están de acuerdo con esta medida, indicando que la misma viene a coartar libertades. Es así que hay grupos que están convocando a una marcha para el 28 de diciembre bajo el slogan: “Sin libertad no hay vida”.

A este cuadro se debe sumar el aumento de casos, dato que aunque no se materializa con cifras aún en nuestra provincia, tal como sucede a nivel nacional, sí se hace notar con la suba de internaciones de pacientes en UTI en el Hospital Malbrán. Según lo dicho por la directora del Monovalente, Dra. Johana Carrizo, la Terapia pasó de no tener pacientes o doce internaciones, agregando que “en el mes anterior habíamos tenido solo cinco ingresos y en la última semana ya vamos diez”. El otro dato alarmante es el reportado por el COE de Belén en las últimas horas. El organismo comunicó que el sábado se habían detectado tres nuevos casos positivos de Covid-19 y por tal motivo solicitaron a la población extremar los cuidados con el propósito de evitar contagios y la propagación de la enfermedad. El alerta en este caso, llega desde uno de los departamentos que viene sosteniendo un alza en materia de ingresos turísticos.

Las dudas

Ahora, la acción sanitaria a implementar para controlar este aumento de casos y para acentuar la prevención vendría a ser el pase sanitario. No obstante, y tal como sucede en las provincias que ya lo vienen aplicando, se abren una serie de nuevas realidades, surgidas puntualmente sobre las formas de instrumentación. ¿Cómo y quiénes serán los encargados de verificar el carnet o pase en salones de fiestas, agencias de viajes, clubes deportivos, espectáculos y camineras? En el caso que el mismo se aplique en estos espacios para que realmente la medida de control genere un impacto sanitario. Y a esta pregunta se suma también ¿quién pagará los costos? Y esta duda viene del sector gastronómico, quienes ya la formularon a funcionarios de Seguridad, no sólo en esta ocasión sino cuando se comenzó a aplicar en el ámbito de la comuna capitalina con los boliches.

Se asume que todo esto será parte del análisis que mantendrán esta semana los funcionarios del COE ampliado. Por un lado se deberá ver lo sanitario y por otro, el impacto de esta acción en los sectores que estuvieron más afectados por las restricciones durante la primera y segunda ola de coronavirus en nuestra provincia. Porque se sabe que la exigencia del pase sanitario (que implica contar con el esquema completo de las dos dosis) se apoya en lineamientos nacionales pero no son pocos los que han puesto reparos respecto a la instrumentación de esta medida. Quienes tienen negocios y por consiguiente, gastos y responsabilidades como patronal, apuntan nuevamente a que los controles, se deben hacer en las fiestas clandestinas y en reuniones informales, “donde realmente se producen los contagios”, según comentaron.

Pase o trabajo

El sector comercial, gastronómico y hotelero apoyará el pase sanitario pero advierten por los costos que esto podría generar. No sólo desde el personal que deberá destinarse para esta labor de control sino en el impacto que puede gestarse en los clientes. Es un riesgo que van a correr porque básicamente “necesitamos trabajar. Ya sufrimos mucho daño durante la pandemia”.

En el caso del sector turístico, indicaron que “la gente que viaja es propensa a vacunarse” y es por ello que estiman que no habrá inconvenientes con la exigencia del pase sanitario. “El que ya compró un pasaje no le queda opción. Si no tiene el certificado de vacunación, perderá la plata o el viaje. Lo del pase es claro, el tema es quién lo va a controlar y en qué momento”, indicaron a La Unión.

El gran debate se da en el caso que el pase se piense solicitar en los espectáculos públicos y los eventos deportivos. En los primeros, varios ya están siendo anunciados en función de la temporada de verano, el planteo gira en cuanta rigurosidad habrá en los controles.

Y sobre el otro caso, ya se vio durante la cuarenta en las primeras habilitaciones, que por caso en las canchas de futbol cinco o de veteranos, era inexistente el respeto por los protocolos. Allí deberá estar puesta la mirada y el análisis este es martes cuando se reúnan las autoridades de Seguridad, Salud y los colegios profesionales.