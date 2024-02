Paso a Paso: ¿Cómo reciclar papel en casa para ahorrar dinero?

Es fundamental enseñar a los niños sobre el reciclaje desde temprana edad para que entiendan cómo ayuda al mundo. Este mecanismo para darle un segundo uso a los materiales y productos es muy interesante y, dependiendo de qué se trate, es posible realizarlo en familia.

En esta ocasión, el producto protagonista es el papel. Para poder reciclarlo, una de las estrategias utilizadas es muy antigua y data del 1031 en Japón. Reciclar papel es una manera de reutilizar este material hecho de árboles, dándole otra oportunidad en lugar de desecharlo.

No todos los tipos de papel pueden ser reciclados porque no todos contienen la celulosa necesaria para el proceso. Algunos papeles no tienen suficiente celulosa en su composición, por lo que existen pocos que pueden ser reutilizados: cajas, cartones, revistas, papel escrito, fotocopias, impresiones y diarios.

Por otro lado, los tipos de papeles que no pueden reciclarse son: papel encerado o de parafina, papel de fotografías y papel higiénico.

QUÉ SE NECESITA PARA RECICLAR PAPEL EN CASA Y CÓMO HACERLO

Serán necesarias algunas herramientas y materiales simples para reciclar papel en casa. Se debe tener a mano un par de tijeras para cortar el papel en trozos pequeños, una licuadora o procesador de alimentos para descomponerlo aún más, un contenedor grande para mezclar los trozos de papel con agua, papel usado que sea apto para reciclar, y una malla, colador o escurridor para separar la pulpa de papel del agua. Además, una esponja puede ser útil para realizar algunos ajustes durante el proceso de reciclaje.

El paso a paso:

La primera etapa implica juntar todo el papel disponible y cortarlo en pedazos pequeños para hacer más fácil su posterior molido.

Después de tener todo el papel cortado, es momento de poner el doble de agua caliente en el recipiente y permitir que el papel se descomponga mientras está sumergido.

El próximo paso es procesarlo con la licuadora o el procesador hasta obtener una mezcla uniforme y consistente. En este punto, se puede agregar colorante en caso de querer un papel de cierto color.

Cuando la pasta de papel esté lista, colocarla en el colador o escurridor. Enjuagarla con agua fría y luego escurrirla nuevamente para eliminar el exceso de agua. Una vez que esté un poco más seca, se debe extender la pasta sobre una malla con la ayuda de un rodillo.

Con una esponja se debe quitar el exceso de agua que siga quedando sobre la pasta extendida. Una vez que se complete ese paso, es necesario volcar la hoja en una tela humedecida y quitar la malla.