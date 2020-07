Pequeños comerciantes de Las Chacras denuncian persecución del Municipio

Un grupo de comerciantes del departamento Valle Viejo expresaron a LA UNIÓN su preocupación ante la persecución constante que vienen sufriendo en esta última semana, por parte de dos inspectores de la Comuna, que administra Susana Zenteno.

“Estamos pasándola muy mal por la cuarentena y hacemos un esfuerzo por abrir y seguir luchando, pero hay una especie de persecución y creo que detrás de todo este operativo, hay una clara intención de cobrar coima. Los que estamos en esta avenida, casi todos estamos trabajando para el pago del alquiler y no bajar la persiana. No se entiende esta actitud del Municipio, que persigue a quienes trabajamos”, dijo uno de los comerciantes, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias por parte de los empleados de Zenteno.

Otro comerciante, también de productos de primera necesidad, entre ellos mercaderías, lácteos, pan, etc., confirmó que cumple tanto con los protocolos sanitarios como así también con los horarios establecidos, pero aún así estos dos inspectores labran notificaciones a “mansalva”.

“Llama la atención la cantidad de notificaciones. Que algún político tome cartas en el asunto y que pidan informe de este avasallamiento. Porque, en vez de ayudar a los pequeños comerciantes, nos están matando”, declaró el dueño de otro negocio.