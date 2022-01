Pfizer anunció que en marzo tendrá una vacuna contra la variante de coronavirus Ómicron

En momentos en que Ómicron genera cifras récord de contagios, Pfizer anunció que en marzo estaría lista la vacuna contra esta mutación. Según el CEO de la farmacéutica, Albert Bourla, buscarán que esta inmunización tenga “una protección mucho mejor contra las infecciones”.

Pfizer está fabricando una nueva vacuna contra la mutacion ómicron del Covid-19 que espera que esté en condiciones de ser distribuida en marzo. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la empresa, Albert Bourla, en recientes declaraciones.

"Estamos trabajando en una nueva versión de la vacuna que sea eficaz también contra la ómicron. No es que la actual vacuna no sea eficaz contra las otras variantes. Pero [la nueva vacuna será eficaz] contra la ómicron también", dijo. Según Bourla, la actual vacuna da "una protección razonable contra las hospitalizaciones siempre que tengas la tercera dosis", y la nueva versión será eficaz "especialmente contra las infecciones". El directivo declaró que no sabe "si la necesitaremos o si será necesaria".

Por su parte, la otra farmacéutica que ha tenido más éxito en la fabricación y distribución de vacunas contra el Covid-19, Moderna, ha iniciado los ensayos clínicos de su versión contra la ómicron y espera tener disponible para el próximo otoño una nueva dosis de refuerzo de su vacuna, según dijo este lunes su consejero delegado, Stephane Bancel, también entrevistado.

Bancel explicó que la empresa está en conversaciones con las autoridades sanitarias de todo el mundo para decidir la mejor estrategia de cara a administrar esta posible dosis en el otoño del hemisferio norte.

"Hay discusiones a diario. Queremos estar listos con el mejor producto posible para el otoño de 2022", recalcó el ejecutivo.