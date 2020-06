Pidieron un cajero para que presos cobren el IFE en Tucumán

Un hecho insólito sucedió en Tucumán durante una reunión en la Casa de Gobierno para tratar la crisis del sistema carcelario.

Uno de los representantes del Servicio Penitenciario pidió que se instale un cajero automático frente a la cárcel para los presos que habían sido beneficiados con el IFE.

Si bien el planteo fue automáticamente descartado, se conoció que al menos 14 presos de la provincia fueron beneficiados con los $10 mil.

“Hay muchos internos que cobran el IFE porque cuando se han hecho las averiguaciones de quiénes era los que necesitaba se hizo un testeo financiero, pero no entrecruzamiento con antecedentes penales. Estas personas no tienen ningún movimiento financiero y, para la Anses, son personas que lo necesitan. Si hubiesen hecho entrecruzamiento con antecedentes, lo hubieran detectado”, explicó a Cadena 3 Alicia Merched, jueza de Ejecución.

Si bien hasta el momento hay identificados 14 reclusos que recibieron el IFE, para Merched “hay muchos más”.

La operatoria del pedido del beneficio es ejecutada por la propia familia del interno quien toman el DNI y empiezan el trámite. Cuando reciben el aviso de que ya pueden retirar la plata, avisan a la unidad que deben salir para cobrar. "Sin embargo, estos casos han sido uno o dos no más. Ahora, para el segundo cobro, deben salir a armar un mail y generar una clave de CBU en el banco. A lo que les he dicho que no y eso va a generar que los familiares lo hagan a nombre de ellos. Y no lo puede hacer nadie más”, comentó.

Al ser consultada sobre si los internos pueden cobrar subsidios del Estado, Merched explicó que los que están bajo condena no, pero sí los que están procesados.

“Tienen derechos en la medida que son personas y seres humanos. Derechos y garantías que están contemplados en la Constitución Nacional", explicó.

La jueza también se refirió al tema que los reclusos cobren una retribución por el trabajo que realizan dentro del penal e indicó que el dinero no es más que $2.500. "Lo que cobran es por lo que trabajan adentro y ningún interno, al menos en Tucumán, cobra más de $2.500”, afirmó.

Finalmente, indicó que su decisión “no es una orden a la Anses”, sino al Sistema Penitenciario para que detallen quiénes son los internos que se benefician del IFE. Además, afirmó que este mes ninguno de los reclusos recibirá el beneficio.