Plaza 25 de Mayo: artesanos reclamaron su lugar para vender en las festividades

Este lunes, solo a días antes del evento que convoca a peregrinos y turistas de todo el país en honor a Nuestra Virgen del Valle, artesanos que se instalan a vender sus artículos reclamaron que inspectores de la Municipalidad de la Capital no los dejan vender, provocándoles daño en sus pequeñas economías de subsistencia.

Una de las artesanas que vende pulseritas y otros accesorios con motivos de la Virgen, comentó a La Unión que las ventas no están yendo bien por la crisis del país, y sumado a eso, añadió que justo en esta fecha de las Fiestas Marianas la Municipalidad no la deja vender: “Yo pediría que nos dejen (vender), porque esta es la única entrada de plata que tenemos para sobrevivir. Porque eso es. Sobrevivir.”

La artesana añade que la entidad municipal les solicita presentar permisos, e incluso certificados de discapacidad, que ella no tiene, y en esta línea, considera que hay ciertos “privilegios, porque algunos pueden vender. mientras que yo y otra señorita, no." Esta situación de impedirle la venta llegó al punto de tener más roces con los inspectores, e incluso llegaron a quitarle la mercadería.

“Le pediría al señor Gobernador que deje vender a los de la provincia de Catamarca", solicitó después de comentar que justamente les impiden trabajar libremente en las fechas donde se congregan más turistas y peregrinos.

Otro vendedor que estaba en la Plaza 25 de Mayo, comentó que las ventas estaban bien como para solventar cuentas, y respecto a los inspectores, están de acuerdo con la primera artesana con que están siendo estrictos y no los dejan vender, por eso aprovechan para instalarse en los horarios donde no están supervisando: “Mientras están los inspectores, no te dejan trabajar.” Para finalizar, esperan aprovechar estos días a pesar de las restricciones municipales.