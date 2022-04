Plus médico: Resulta bastante difícil encontrarle la vuelta 

El debate no tiene perspectiva de ser resuelto y en el medio, son los pacientes, quienes deben seguir afrontando el pago extra que no corresponde. Por caso, el plus médico vuelve a ser tema de polémica, ahora por las declaraciones de la Dra. Silvia López, funcionaria del Pami, quien aseguró que de continuo esta obra social recepta quejas de sus afiliados por el cobro indebido.

Sobre esta práctica ilegal, indicó que el mismo obviamente “es un delito” y planteó además que “está especificado en el Convenio que se firma con PAMI que no pueden cobrar estas consultas y ningún otro tipo de cobro, sino que además no le dan ningún otro tipo de recibo”.

La Coordinadora Médica de la obra social nacional dijo que el valor que abona la obra social a los médicos “es distinto al que abonaba antes y ahora tenemos un valor de mercado que es el que habitualmente se paga en OSEP. Y la diferencia, como es una obra social nacional, entonces los pagos son simultáneos. Por lo tanto, PAMI paga en tiempo y forma y por ello no hay motivo de hacer esos cobros”.

A pesar de esto, la realidad es otra y por todos conocida. “La gente va a buscar a ese profesional porque se encuentra en una cartilla”, comentó la profesional en diálogo con Radio Valle Viejo y apuntó que es justamente por este procedimiento que el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los afiliados es más lamentable.

Respecto a una solución, la funcionaria marcó: “a nosotros nos resulta bastante difícil encontrarle la vuelta porque evidentemente no es una cuestión de valores. Lo que pretenden es no pagar impuestos, claramente porque no están otorgando un recibo. Muchas veces nosotros seguimos un procedimiento administrativo, que consiste en hacerle saber al profesional que se ha recibido una queja e inmediatamente niegan y exponen a una población vulnerable a una situación difícil. Muchas veces no quieren emitir la denuncia por temor a represalias”.

Las declaraciones de la Coordinadora Médica de la obra social de los jubilados y pensionados, se asocian a las vertidas en las últimas horas por Gabriel Correa, Presidente del Colegio Médico, quien indicó sobre el plus médico, que es “es ilegal y que es un tema complejo de resolver”.