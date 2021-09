Polémica en Los Altos: una madre y sus hijos reclaman a la comuna la construcción de una vivienda

Una preocupante situación vive una madre joven y sus tres hijos en la localidad de Los Altos, quienes por falta de recursos debieron abandonar hace tres meses una vivienda que alquilaban y ahora viven en un pabellón que les presta la Iglesia Evangélica. Valeria Véliz y sus hijos a la fecha sólo recibieron ayuda de esta institución a pesar de tener un terreno y de haber presentado hace cuatro años en la municipalidad un expediente solicitando ayuda para construir allí su vivienda.

El caso adquirió notoridad y generó polémica en las últimas horas luego de una entrevista que le realizaran a ella en Radio Lider 88.1, donde comentó su situación actual. Allí Valeria comentó que en enero de este año nuevamente presentó otro pedido, mediante carpeta o expediente en la comuna y allí le habrían prometido que un corto plazo y dada su realidad, le iban a construir algo de emergencia. “No hicieron nada”, se lamentó la mujer.

De acuerdo al testimonio, la mujer comentó que en la Municipalidad de Los Altos “me daban a entender que molesto y que me vaya”. Y agregó “estoy prácticamente en la calle con mis hijos. Presenté una carpeta para que me hagan una pieza y un baño. Mi dijeron que me iban a hacer una piecita urgente porque yo no podía seguir alquilando. No quiero ir la municipalidad porque tengo miedo que me corran o me maltraten”.

En este momento, la Iglesia Evangélica confirmo que continuará ayudándola en su resguardo hasta que pueda tener su casa propia con sus tres niños. Y para poder constatar que este es su lugar de residencia, hizo una exposición en la dependencia policial local.