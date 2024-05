Polémica por la educación disruptiva: dos gremios marcaron su desacuerdo al proyecto

La esperada nueva instancia paritaria de temas pedagógicos, que era reclamada por las entidades gremiales, se concretó este miércoles y lejos de haber resultado positiva, como se informó oficialmente, se conoce que durante la misma se cruzaron duros planteos y reclamos al Ministerio de Educación. De este espacio fueron parte el ministro de Educación, Dalmacio Mera, y los gremios UDA, SADOP, SIDCA, ATECA y SUTECA.

Una de las primeras observaciones que se formularon sobre la paritaria en sí, por cuanto lo de este miércoles fue una reunión y no una instancia paritaria como tal, faltando como en anteriores ocasiones un temario a debatir o repaso de las cuestiones pendientes de resolver del anterior encuentro. Estas razones fueron esgrimidas por los gremios que integran el Frente de Gremios Docentes, que a todas lucen ofician como opositores dentro del ámbito educativo.

Por tanto, aunque la comunicación de la cartera educativa marcó el apoyo de todos los gremios en relación con la educación disruptiva, no fue tal, sino que, como viene sucediendo de un tiempo a esta parte, dos se mostraron disconformes y formularon planteos a la iniciativa que promueve el Ejecutivo provincial. El apoyo destacado por Educación vino solo de la mano de la Intersindical, que como indicaron a La Unión, mostró solo una parte de lo ocurrido este miércoles.

Un dato al margen es que, de esta reunión paritaria, un día después de la misma, aún no se compartió el acta, que en esta oportunidad fue levantada “a mano”, a contrario de las anteriores, que se transcriben al momento, se imprime, da a firmar y se comparte una copia con las entidades participantes. Este detalle, impide hasta el momento, contar con el relato de lo acontecido, pero, no obstante, se adelantó que, tras la presentación del proyecto, las posiciones no todas fueron de apoyo.

Según lo indicado por SUTECA, este gremio y UDA, formularon planteos y dudas en cuanto a la implementación de la educación disruptiva, las mismas que en un momento también se formularon desde ATECA en un primer momento, por mencionar a una de las entidades que fue sorprendida por la presentación del proyecto si previa consulta a los gremios docentes.

Aunque, según se conoce, la versión oficial plantea que la aplicación de esta nueva modalidad comenzará luego de las vacaciones de invierno y que será de manera piloto en las escuelas “traspasadas” del sistema educativo de Valle Viejo, aún restan que se aclaren consultas sobre la capacitación de los docentes, los recursos con los que se van a contar, la accesibilidad y, sobre todo, cómo se implementará en establecimientos alejados del interior provincial.

Malestar

Otro tramo del encuentro estuvo referido al reclamo formal que formularon las dos entidades que conforman el Frente de Gremios Docentes con relación a su exclusión en las dos instancias paritarias pedagógicas anteriores. Esto no solo abarcó a la no participación en las reuniones, sino que se extendió a las comisiones de trabajo, las cuales debaten temas pedagógicos aún pendientes.

A esto desde SUTECA se añadió el malestar por irregularidades en los sumarios, los que estarían sin pasar por la Secretaría de Mediación, siendo este el paso que corresponde. Como respuesta a esto, se informó que el titular de la cartera educativa, que presidía la reunión, se mostró desentendido y sin información al respecto.