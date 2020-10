Polémica: a pesar del reclamo, la histórica Manzana de Turismo terminó siendo demolida

A principio de mes, los trabajadores de la Manzana de Turismo realizaban el último abrazo simbólico al emblemático espacio laboral y cultural. Al otro día y siguiendo un estricto plan de obras, se comenzó a desmantelar y luego, demoler toda la estructura de las de las oficinas de la Manzana de Turismo, ubicadas sobre Gral. Roca entre Avdas. Virgen del Valle y Colón.

La triste imagen de la demolición generó dolor e indignación en las redes sociales. Además, sumó serios cuestionamientos sobre el destino que tendrían algunos bienes que se encontraban en este lugar. En tanto, el encargado de obra confirmó ayer que el plan de trabajo es “la demolición de toda la infraestructura que está sobre Avda. Gral. Roca y en el otro sector posterior, se está trabajando para la extracción de las aberturas y así poder recuperar algo de todo ese edificio”. Previo a este hecho, no solo los trabajadores de la cartera de Turismo se habían manifestado en contra de esta medida, sino que también los vecinos elevaron notas y juntaron firmas, rechazando esta iniciativa. No obstante esto, no pudieron torcer la decisión tomada por el Ejecutivo provincial, pero sí se ocuparon de denunciar vía redes sociales que “autos particulares llevaban los aire acondicionados, piedras lajas y maderas rústicas del lugar”.

En tanto, debemos recordar que el Mercado Artesanal, otro histórico de la Manzana de Turismo, ya había sido trasladado al Predio Ferial para sumarse a la Fábrica de Alfombras y el Museo de la Fiesta del Poncho, con la premisa de generar allí un polo cultural y turístico que permita aglutinar una variada oferta de muestras y propuestas de carácter cultural para catamarqueños y visitantes.

Todas estas mudanzas y cambios de la ahora ex-Manzana del Turismo se relacionan con la instalación en ese espacio del Sistema de Atención de Emergencias 911, el Centro de Monitoreo, oficinas del Ministerio de Seguridad y la Sala de Situación de la Policía de la Provincia.

Cuna del Poncho

El impacto del espacio tirado abajo se relaciona con el valor histórico del lugar y por su íntima relación con el Poncho, la mayor expresión cultural de nuestra provincia.

Con 67 años de creación, la Manzana fue la primera sede o cuna de la Fiesta Nacional del Poncho, donde los mejores del folklore de la provincia y el país pasaron para forjarla como la más representativa y trascendental de su tipo.



Escombros y material de descarte.