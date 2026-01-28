Polémica por el sable de San Martín: del acceso público al Regimiento

El patrimonio histórico argentino se encuentra ante un cambio de paradigma en la gestión de sus símbolos más relevantes. El Gobierno nacional ha confirmado que avanzará con el retiro del sable corvo del general José de San Martín de su actual ubicación en el Museo Histórico Nacional. El objetivo final de esta maniobra es entregar la emblemática pieza al Regimiento de Granaderos a Caballo, una decisión que será oficializada mediante un decreto presidencial firmado por Javier Milei.

Un acto simbólico en San Lorenzo

La formalización de esta medida tendrá lugar este sábado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El escenario no es casual, dada la carga histórica de la localidad, y contará con una puesta en escena simbólica diseñada para marcar el traspaso del arma desde la custodia civil hacia el ámbito militar.

Este movimiento administrativo y político implica el traslado físico de una de las reliquias más valiosas del acervo nacional. El Ejecutivo fundamenta esta iniciativa bajo la premisa de reforzar el vínculo simbólico entre el arma y el Regimiento de Granaderos, unidad que fuera creada por el propio Libertador y que históricamente ha estado ligada a su custodia.

La controversia por el acceso público

Pese a los argumentos oficiales, la decisión no ha estado exenta de polémicas. El traslado contradice un punto fundamental: el pedido expreso de los herederos de San Martín. Los descendientes del prócer han manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de que el sable corvo permanezca en un museo público, garantizando que sea una pieza accesible para toda la ciudadanía y no solo para un sector específico del Estado.

Los especialistas y sectores vinculados a la preservación del patrimonio han señalado diversos puntos críticos en esta transición. Advierten que el cambio de custodia podría generar una restricción del patrimonio, limitando el acceso de la sociedad civil a la pieza más significativa de la historia latinoamericana. Asimismo, remarcan la importancia de respetar la voluntad de los herederos del Libertador, quienes se oponen al traslado al ámbito militar.

Finalmente, el debate se extiende a la función social de los bienes históricos, cuestionando si estas piezas deben cumplir un rol esencialmente pedagógico en los museos o un rol de carácter institucional dentro de los cuarteles.

Actualmente, el sable se encuentra bajo resguardo del Museo Histórico Nacional, donde es visitado diariamente por el público. El inminente traslado hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo pone de relieve la tensión existente entre la tradición militar y el derecho al acceso ciudadano. Mientras el Gobierno apuesta por una exaltación de los valores castrenses asociados al Libertador, los detractores advierten sobre un posible uso político de los símbolos históricos y el riesgo de que la preservación del patrimonio cultural se vea comprometida por visiones coyunturales de la gestión estatal.