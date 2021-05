Polémica salida del director de Educación Superior con duras críticas a Educación

El largo conflicto de los IES en la provincia está lejos de tener una solución. Mientras los rectores y alumnos reclaman por la cobertura de cargos y los gremios van contra el polémico decreto n° 819, en la cartera de Educación se hace evidente que el tema genera serias diferencias. Ahora y de forma polémica y sorpresiva se conoció que el director de Educación Superior, Prof. Héctor Daniel Aragón Malak fue despedido por Andrea Centurión el pasado 5 de Mayo pero el ahora ex funcionario desconocía esto. Al punto que el docente presentó hoy su renuncia al denunciar “que él debía enfrentar las malas decisiones de sus superiores”. En la nota de renuncia, Aragón Malak dejó asentado que le habían prohibido que se comunicara con los medios de comunicación y que además asistiera a la reunión con los senadores, donde debía explicar las modificaciones del Nivel Superior.

Conflicto interno

En el centro del conflicto interno surge la Secretaría de Gestión, organismo que según el docente le fue quitando autoridad en la toma de decisiones. El ex director denunció que esta área "demoró todas las actividades que se habían realizado en tiempo y forma". Y en al diálogo con Radio Valle Viejo acotó “todo esto llevó a que tengamos una discusión la semana pasada, donde le pedí que por favor, no dejara trabajar. A lo cual hizo caso omiso y en ese mismo día se me bloqueó el sistema de gestión electrónica (GEDO). Y hoy para sorpresa mía cuando presenté la renuncia, me notificaron que desde el 5 de Mayo ya no pertenecía más al Ministerio”.

En la nota de renuncia Aragón Malak detalla una serie de inconvenientes que la intromisión de la Secretaría de Gestión, a cargo de la Lic. Brenda Hidalgo, habría generado en el Nivel Superior y entre ellos destaca que hubo demora en la firma de POF 2020/2021, demora en la decisión de altas de horas institucionales las cuales fueron consensuadas con los rectores de los IES en la primera quincena de enero, demora en las disposición de cobertura de horas cátedras de los distintos instituto y retraso en el instrumento elaborando uno propio que dista de la realidad al no permitir capacitaciones que los docentes hayan realizado con posterioridad a los últimos 15 años.

Consultado por su relación y opinión sobre la ministra Andrea Centurión, el docente señaló que al momento “no tuvo diálogo con la ministra. Creo que está desconociendo algunas situaciones”. Y seguidamente apuntó “no sé si no le llegó la información a ella o le llegó la información errónea desde la Secretaría. No creo que esté al tanto de todo. No creo que tenga clara toda la película del Nivel Superior”.