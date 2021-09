Polémica en Salud por los certificados médicos que justificaron la vacunación de adolescentes en Capital

Mientras se observa un descenso de casos, tanto en los contagios como en la ocupación de camas y teniendo en cuenta que en Catamarca no circula la variante Delta pero ya se confirma la misma en provincias vecinas, la provincia se prepara para una semana fuerte con los festejos por el Día del Estudiante. Así lo aseguró la Dra. Ana Lagoria, subsecretaria de Salud de la comuna capitalina. “Va a ser una semana movidita”, comentó.

En tanto se espera “un pequeño rebrote”, según lo reconoció la misma ministra de Salud, Claudia Palladino y para ello indicó que se volverá a articular “entre el sector privado y el público para poder ver qué va a atender cada sector”. Esto por cuanto se avizora que tras lo sucedido en las elecciones se pueda registrar un aumento de casos, luego de cuatro semanas de franco descenso en la tasa de contagios.

En el ámbito de la Capital, a su vez se marca otro alerta y se tiene como referencia la baja significativa en los mismos testeos. En este sentido Lagoria no sólo reconoció esto sino que marcó que hace diez días, el registro capitalino indicaba sólo 668 pero luego, una semana después el número baja a la mitad con 321 testeos. “Esto nos preocupa que no tengamos este alerta”.

En este punto la funcionaria municipal destacó que el Covid sigue circulando, “si bien la presentación de casos bajó pero también creemos que hay un pequeño relajamiento a nivel poblacional con respecto a los testeos. Justo se nos suma la época de las alergias y los síntomas son compatibles con el Covid”.

Sobre las razones, Lagoria sentenció “esta cuasi normalidad nos está llevando a relajarnos y a pensar que el Covid ya está. Ya se fue pero el Covid no se fue”.

Asma grave y polémica

Un dato que generó discrepancias entre la titular del Ministerio de Salud y la responsable de Salud de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca es el referido a los certificados médicos que validaron la vacunación de los adolescentes, en el momento que habilitó el padrón con la vacuna de Moderna. Lagoria, al ser consultada por Radio Valle Viejo reconoció que entre las comorbilidades más altas y por la cual este grupo etario accedió a las dosis, fue el asma grave. Aquí llamó la atención y se abrió la polémica, por cuanto y según los dichos de la funcionaria de la comuna esta patología no es la preeminente. El porcentaje del registro que lleva Salud marcó que esta enfermedad era la primera con un registro del 35%.

Y en este punto y al no ser esta la afección que más se percibe en este grupo sino que lo es la obesidad, Lagoria reconoció “y si, hecha la ley, hecha la trampa”. Y seguidamente apuntó “se ha visto eso porque Catamarca no tiene una prevalencia tan alta de asmáticos así que es medio complicado tener esos números”. Ante esto la funcionaria sentenció “hay que tomar conciencia de que cada prescripción médica es una declaración jurada con respecto a los certificados. Creo que esta picardía criolla no la debemos tener”. Apuntando así a los médicos que libraron estos certificados.

Al ser consultada por Radio Valle Viejo la Dra. Palladino, evitó ser contundente como su par y dijo “yo no hablaría de fraguado. Lo que se carga en la plataforma son certificados firmados por médicos. En ese caso uno dudaría lo que está haciendo un profesional médico pero si a nosotros nos viene como Estado un certificado firmado por un médico matriculado que dice que la persona tiene una de las patologías para ingresar a la vacunación, la debemos vacunar. De lo contrario nos van a decir que no estamos vacunando”.

No obstante esta aclaración la ministra reconoció que efectivamente hubo más inscriptos por asma que por obesidad “y sabemos que la prevalencia por obesidad es mayor. Entonces cada médico es el que tiene esta responsabilidad de generar los certificados” marcó Palladino.