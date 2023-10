Polémica entre los taxistas por el botón antipánico: "A nosotros, no nos llamaron"

Tras darse a conocer desde el Ministerio de Seguridad, que se había definido con "referentes de taxis y remises", la colocación de botones antipánicos en las unidades de alquiler, la novedad resultó no ser tal, dado que quienes ostentan la representatividad del sector, no fue convocado a la reunión de la que participaron la ministra Fabiola Segura y el Jefe de la Policía, acompañado por la plana mayor de las fuerzas de seguridad provincial.

El hecho ya genera polémica, en primera instancia, porque, tal como informaron a La Unión, varias empresas de remises, en particular, ya cuentan con esta aplicación de seguridad. En cuanto a la no convocatoria y quien se habría arrogado la representatividad, es donde radica la controversia.

"A nosotros no nos llamaron para esa reunión. No sabemos nada del tema, solo lo que salió en los medios", indicó Walter Brizuela, referente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, delegación Catamarca. La organización que incluye a representantes de Remises Chango, Remises Cathedral, Remises Viaje Bien, Remises Villa Parque y Radio Taxi Fenix, dicen que quien participó de esta instancia con la titular de la cartera de Seguridad, "representa a un grupo minúsculo de trabajadores".

Brizuela apunta, que la señora Ramírez, quien sería la persona que estuvo en el encuentro, "no tiene sello" y que no es quien puede definir, por carecer de representatividad, una medida de magnitud.

La Federación, es el organismo que normalmente acciona ante la Municipalidad de la Capital temas claves como el aumento de tarifa y, lo último, la radicación o no de la aplicación UBER en Catamarca. En base a esto es que dicen que sostienen y lamentan no haber sido llamados para ser puestos al tanto de esta nueva aplicación con relación al SAE 911. "Nunca nos llamaron para saber del sistema. No sabemos nada de eso", sentenció Brizuela.

Botón antipánico

Tras darse a conocer la noticia, Brizuela comentó que se generó el contacto entre los trabajadores y permisionarios de las agencias de taxis y remises y que hubo coincidencia sobre ese sistema del botón antipánico ya está en funcionamiento. "La mayoría de las empresas ya lo tienen. Ahora lo que nos queda es esperar a que nos citen formalmente, porque no negamos que es algo novedoso. Es algo que debemos seguir viendo y analizando".

El aludido mecanismo, según se indicó desde el Ministerio de Seguridad, estará conectado directamente al Sistema de Emergencias SAE 911, y de esta manera se podrá dar aviso de emergencia en el caso que el conductor o el pasajero estén atravesando por un inconveniente. Dando aviso al SAE, por ende, la Policía acudirá al lugar con mayor rapidez.