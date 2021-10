Polémica por la no visita de Marley a El Shincal: denuncian ninguneo a la comunidad diaguita

La llegada del reconocido conductor Marley y de su compañera de programa, en este caso Vicky Xipolitakis a nuestra provincia, ha generado desde el vamos todo tipo de polémica y malestares. En su recorrida por la provincia en el marco del contenido televisivo “Por el mundo”, estaba previsto que se recorrería varios departamentos del interior, puntualmente los del oeste catamarqueño, para así mostrar las bellezas de nuestra tierra. Más allá del claro objetivo de promocionar turísticamente Catamarca, la llegada del conductor televisivo vino en el caso de Belén a generar un polémica y debate en torno a la comunidad diaguita que tiene como cacique a Dalia Morales.

Todo comenzó porque Marley no pudo grabar en las ruinas del Shincal o como dicen desde la comunidad, directamente optaron por obviar este lugar para evitar de esta manera darles participación a ellos en el programa. En el medio hay cruce de acusaciones en las redes sociales entre los comuneros diaguitas, la abogada que los representa y la directora de Turismo, Karina Huerta que es la encargada del lugar.

“Nosotros nos enteramos por el señor intendente Gilberto Santillán que tuvo la buena voluntad de contarnos y querer que seamos parte de este evento tan importante para toda la provincia. Insistimos en participar. Se sabe que hace dos meses que nos conformamos como comunidad originaria Quimivil y nos representa nuestra cacique Dalia Morales. Nos juntamos con toda la comunidad para organizar qué podíamos hacer. Qué podíamos mostrar ante la posibilidad de la visita del conductor Marley”, contó Rosa Ramos, quien es madre de la cacique Morales.

En función de este evento y ante la invitación del jefe comunal, los miembros de la comunidad se organizaron para realizar una ofrenda a la Pachamama y mostrar así “un poco lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones”. Mientras, procuraron tener confirmación de su participación y fue allí que intervino la abogada de la Nación Diaguita de Belén, quien solicitó que sus representados sean parte de la grabación.

Desencuentro y atropello

Ante la falta de respuesta y el paso de las horas, los comuneros optaron igualmente por preparar una corpachada, a “pesar de la premura de los tiempos y los costos que esto significa”. Ellos se hicieron presentes armando toda la ceremonia, con el respeto que este evento requiere. “Esperamos, se hicieron las seis de la tarde y nada, las siete, y nos comunicaron que se había suspendido el evento. No nos dijeron por qué. No nos informaron. Nos quedamos con esa pena del atropello a nuestras comunidades, desde el abuso de autoridad, la violación de nuestros derechos. No nos pueden hacer esto. Hicimos la corpachada junto a nuestros comuneros y la cacique, llevamos a cabo la ceremonia para estar en comunión con nuestra Pachamama, que nos acompañe y refuerce nuestras fuerzas, y cuando decidimos salir del sitio ya estaba con llave”, describió con dolor Rosa Ramos.

Encerrados

Cuando esto parecía terminar con este desencuentro, los comuneros que estaban participando en la ceremonia al momento de querer retirarse de El Shincal se dieron con la novedad que el monumento histórico estaba cerrado con candado, quedando ellos atrapados en su interior. “Quedamos toda nuestra comunidad adentro, con las puertas del sitio arqueológico con candado. Nunca supimos cuál fue el motivo por el que se suspendió el evento. En las redes sociales eran todos insultos a nuestra cacique, a nuestra comunidad, y todos apuntaban a que nosotros fuimos quienes intervenimos para que el señor Marley no llegara hasta El Shincal. Es totalmente falso, nos quisieron hacer quedar mal”, apuntó Rosa y en este punto señala a la funcionaria de Turismo como la autora de la maniobra.