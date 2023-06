Poncho 2023: con su chaya y agitando pañuelos, Galleguillo listo para abrir la gran fiesta

El próximo viernes 14 de julio Catamarca abrirá sus puertas al país y al mundo para ofrecer una nueva edición de su evento cultural más importante: La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2023. El encargado de abrir la primera noche del Festival será el riojano Sergio Galleguillo, que arribará al escenario mayor con su inconfundible ritmo chayero y, nuevamente, propondrá ese particular clima de fiesta para que bailen todos los catamarqueños.



Siempre “agradecido” de ser convocado una vez más, el cantor y compositor dirá presente otra vez en este icónico festival. “El Poncho es la fiesta más linda que hay en invierno en el país. Se trata de un lugar al que conozco, vi crecer y hasta como cambiaba de lugar. No hay que olvidar que empecé en el Festival del Ponchito con don Luis Oscar Aisa. Tengo muchos recuerdos y las veces que no pude ir hable maravillas de ese hermoso lugar, que también cobija a mi familia”, sostiene este artista popular de gran convocatoria y muy querido en esta tierra.



La edición 2023 de la mayor fiesta popular catamarqueña también tendrá un sabor especial para Galleguillo, pues se transformará en la primera vez que actúe en su fiesta de apertura. Fiel a su costumbre, anuncia que va a proponer canciones nuevas en las que se encuentra trabajando, además de los clásicos de siempre y las infaltables composiciones catamarqueñas que siempre encuentran un espacio en su repertorio.



Ya de pequeño sabía lo que quería, entendió que tenía un camino por seguir y se hizo cargo de él. Hoy se encuentra convencido que su vocación era la música y el sendero que debía caminar. En este trayecto supo dar forma a los conjuntos “Tiahuanaco” y “Los Amigos", hasta que tomó la decisión de comenzar a desandar como solista.



Se trata de un artista que revoluciona al público con su pasión y sentir chayero. Pero también tuvo que superar momentos duros, incluida una pandemia: “Fue un momento muy duro, sobre todo para algunos colegas que tuvieron que vender sus instrumentos para subsistir a la pandemia. Pero lo mejor de todo es que aprendimos muchas cosas desde ese momento y una es fortalecerse para seguir creciendo. Tenemos que estar preparados porque la música fue lo que nos unió en esa época de encierro. En lo personal, es empatía pura porque mucha gente se sintió mal y se apresuró en decisiones y, sin embargo, hoy siguen trabajando con más fuerzas y con ganas de salir adelante. Esa fue una de las enseñanzas más grandes que nos brindó la tierra…”.



Actualmente se ha constituido en un referente de la música de su provincia y una de las figuras más cautivantes de nuestro cancionero. Cantar folclore y chayar es lo que siente que mejor hace. Y este festival lo tendrá nuevamente en el escenario mayor y, tal como se prevé, su entrega será total. “Catamarca siempre es mi segundo lugar y está en mi corazón desde hace mucho tiempo, como siempre lo dije. Representa un lugar de encuentro maravilloso y el país la debería conocer mucho más porque se lo merece”, sostiene mientras los catamarqueños aguardan con muchas expectativas y entusiasmo que el festival del Poncho inicie y poder así reencontrarse con él. La fiesta está garantizada y el tiempo lo atestiguará.



Las entradas para la primera noche son gratuitas, estarán disponibles 48 hs antes del espectáculo y podrán adquirirse de forma presencial en las boleterías del Cine Teatro Catamarca y a través de la plataforma TicketWeb.com.ar



La cartelera completa en este enlace https://bit.ly/EscenarioMayorPoncho23