Poncho 2024: Roldán re confirmó el festival y descartaría una privatización

La realidad de la cultura, en el caso de nuestra provincia, también está atravezada por la realidad económica. Luego que algunos festivales, tanto locales, como nacionales fueron dados de baja, acusando no tener recursos para poder concretarlos, las autoridades provinciales salieron a asegurar que la Fiesta del Poncho no estaba en duda. Así lo indicó primero Raúl Jalil y tras los dichos del primer mandatario provincial, salió la ministra de Cultura, Turismo y Deportes. Ahora, en declaraciones radiales, Daiana Roldán fue contundente sobre este tema, indicando: “Yo nunca tuve la negativa por parte del gobernador para la realización de esta fiesta, sí lo que estamos buscando hacer es sostenerla. No sabemos si mermar los días. Hay que pensar en una fiesta del Poncho mucho más austera”.

Respecto a privatizar algunas áreas del máximo evento de la provincia, comentó en declaraciones a Radio Valle Viejo: “Es una fiesta popular que creció exponencialmente estos últimos años. Esta fiesta ha sido esfuerzo del Gobierno Provincial, pero no sé cómo se va a dar más adelante, si voy a tener la necesidad de privatizar. Nosotros tenemos un solo espectáculo en el que cobramos entrada que es el salón mayor, el resto no se cobra. El Poncho no tiene un precio ni para el Paseo Artesanal, ni el Patio Gastronómico ni para el Paseo de las Provincias, y yo pretendo sostenerlo de la misma manera”.

Afirmó también que este tipo de eventos "vienen renovados, mucho más austeros, con mucho esfuerzo de los intendentes”.

Luego la ministra marcó postura sobre la desfinanciación de entes culturales que guardan relación con Nación, considerando como “muy desalentador para todas las provincias no contar con estas instituciones, que alivian un montón a los ministerios, secretarías y que permite llegar a más personas. Si nos sacan eso, vamos a tener que redoblar esfuerzos para llegar a las industrias culturales”.