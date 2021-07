Poncho Virtual, con sorteo de un auto 0 km y otros importantes premios

La 50º edición de la Fiesta Nacional del Poncho en su edición virtual sorteará un automóvil 0 km e importantes premios a quienes se sumen a la transmisión en vivo de la fiesta mayor de los catamarqueños, que tendrá lugar del 25 de julio al 1º de agosto, a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca. Así lo dieron a conocer desde el organismo, a cargo de la organización del evento.

Habrá dos categorías de sorteos: sorteos diarios - programados del 25 al 31 de julio- con cinco importantes premios por jornada y el gran sorteo final del auto 0 km, que será el 1º de agosto, día de la yapa del festival virtual.

Puede participar cualquier persona con domicilio en la República Argentina y, en el caso del sorteo del auto, solo mayores de 18 años.

Sorteos diarios

Los cinco premios que habrá por jornada de festival son los siguientes:

1. Bicicleta o monopatín eléctrico

2. Tablet

3. Poncho

4. Estadía para dos personas por cinco noches en distintos alojamientos de Catamarca

5. Termotanque solar

Durante cada jornada de la 50º edición de la Fiesta Nacional del Poncho, se realizarán cinco (5) sorteos diarios, en el transcurso de la transmisión del festival virtual, entre las 19 y 22 hs.

La participación en los sorteos se podrá realizar a través de la página de Facebook del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca (https://www.facebook.com/CulturayTurismoCatamarca) y de la cuenta oficial de Instagram @cultura.turismo.catamarca

Para participar de los Sorteos Diarios los participantes deben:

1. Dar Me Gusta a las redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, particularmente a Facebook (https://www.facebook.com/CulturayTurismoCatamarca) e Instagram (https://www.instagram.com/cultura.turismo.catamarca/), según la red desde donde participe.

2. Dejar un comentario en la transmisión en vivo que se realizará desde la Página de Facebook del Ministerio de Cultura y Turismo o en el posteo que se publicará en Instagram a la hora de inicio de cada jornada de festival.

El comentario debe incluir:

-Nombre y apellido del participante

-Los cuatro últimos números de DNI

-Debe etiquetar a tres amigos

Una vez anunciados los ganadores, tendrán 30 minutos para enviar mensaje privado a la cuenta oficial de Facebook y/o Instagram del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca con la palabra Poncho y su teléfono de contacto.

De no hacerlo en tiempo y forma, perderá derecho a reclamar su premio y el mismo podrá volver a ser sorteado, a elección del organizador.

Sorteo del 0 km

El Gran Sorteo Final del auto 0 km se concretará el 1 de agosto, durante la última jornada de la 50º edición de la Fiesta Nacional del Poncho.

Los participantes deben ser mayores de 18 años (a la fecha del sorteo) y deben enviar un mensaje vía Whatsapp al número +54 9 383 4066000 con la palabra “Poncho” y seguir las instrucciones del Chat Bot.

La participación para el Gran Sorteo Final estará habilitada desde el día lunes 25 de julio a las 19 horas y hasta el día domingo 31 de julio a las 22 horas.

A los fines de contactarse con el ganador, el organizador se comunicará, en vivo, al número telefónico desde donde se remitió el mensaje de Whatsapp al chat bot del Gobierno, y el participante deberá contestar con la palabra “Poncho”, caso contrario no resultará ganador del premio. Se efectuarán un máximo de dos (2) llamadas en total, en caso de no poder comunicarse en ninguna de ellas el participante no resultará ganador del premio y el mismo podrá volver a ser sorteado por el organizador.

Para conocer las bases y condiciones completas del sorteo: https://bit.ly/BasesSorteoPoncho2021