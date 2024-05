Por el acatamiento dispar del paro, acusan a gremios locales de "rompe huelga"

Este jueves , los docentes de todo el país llevaron a cabo un paro nacional de 24 horas en protesta por la falta de respuesta a sus demandas salariales y laborales. Los principales gremios docentes, entre ellos la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y los sindicatos nucleados en la CGT, es decir UDA, AMET, CEA y SADOP confirmaron a nivel nacional su adhesión a la medida de fuerza.

En el caso de Catamarca, la adhesión fue marcadamente dispar y algunos llegan a indicar que casi no se sintió la medida de fuerza, esto en el caso de las escuelas provinciales y los colegios de gestión privada. Por caso, los gremios que previamente habían confirmado que se sumaban fueron SUTECA, UDA, APUNCA y la CONADU Histórica.

Los que se mantuvieron en silencio fueron ATECA y SIDCA. En cuanto al primer gremio, ante la consulta de La Unión este martes, en ese momento se indicó que la medida “estaba en análisis”. Luego esto no fue confirmado y de hecho, por lo que se conoce, en los establecimientos públicos la adhesión fue bastante normal. En este punto se debe agregar que también todo depende del docente y eso hace que el acatamiento no sea uniforme, pero al no haber un respaldo gremial, esto se dificulta.

Y lo mismo está sucedió en las escuelas y colegios de gestión privada, donde están nucleados los docentes y profesores de SADOP. Allí la asistencia de los educadores y alumnos también fue prácticamente normal.

Completamente distinto fue en el caso de la UNCA, donde el acatamiento fue del 100%, tanto en las facultades, como en las dos escuelas preuniversitarias y la Escuela de Arqueología. La medida de fuerza allí la convocó la CONADU Histórica y la APUNCA.

Rompe huelga

En lo interno de los gremios docentes locales, se sintió malestar por la baja adhesión a esta medida de fuerza. A diferencia de otros paros nacionales, en esta ocasión el poco apoyo no solo se vio en las aulas sino también en lo sindical. Así lo destacaron desde SUTECA, entidad que apuntó a puntualmente a SIDCA, que integra la Intersindical, y por la dispar o poca convocatoria, se los llamó "rompe huelga".

Así lo indicó Juan Godoy a La Unión, considerando que estos gremios estando adheridos a las entidades que convocaron al paro a nivel nacional, en el plano local no convocaron. "En el caso de SIDCA, sacó un comunicado apoyando la medida nacional pero no hacen el paro en la provincia. Esto es un despropósito, porque finalmente confunden a la docencia y a los gremios, porque lo dictado debe sostenerse por lo gremial docente, sino que, por lo que se dictaron, son ejes fundamentales como la restitución del FONID, los fondos de Nación a la provincia, y todo esto es una situación de sospecha".

El secretario general de SUTECA no se quedó ahí, sino que luego lanzó "al final los voceros gremialistas del gobierno también son rompe huelga en la provincia". Esta acusación viene a poner más distancia y viene a suceder un día después del acuerdo paritario salarial, que volvió a tener el apoyo de la Intersindical y la negativa del Frente de Gremios Docentes, que como se sabe, lo conforman UDA y SUTECA.