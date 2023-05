Por la bronquiolitis, la ocupación de camas en el "Eva Perón" llega al 90%

Hace diez días el Ministerio de Salud había reconocido la existencia en nuestra provincia de un incremento de las infecciones en pulmones y en el aparato respiratorio o bronquiolitis en menores de edad, lo que generó un sustancial aumento en la ocupación de camas en el Hospital “Eva Perón”. En ese momento, aún no se había registrado el descenso de la temperatura y las funcionarias de la cartera sanitaria que alertaron sobre esta problemática, reconocían la presencia del virus sincicial respiratorio, como el detonante de este fenómeno.

Ahora y en vista del cambio de temperatura que se vienen registrando desde finales de la semana pasada, el cuadro sanitario no ha mejorado. Así lo reconoció Patricia Carrizo, jefa del Departamento Médico del Hospital de Niños “Eva Perón”, quien confirmó a La Unión que "hay una ocupación de camas entre el 85% y 90%". A esto añadió la profesional que "el aumento de casos se está dando no solo en las consultas sino también en las internaciones" y de ahí las cifras que generan preocupación. Dra. Patricia Carrizo - Foto Mauricio Espinoza

La enfermedad, como ya se viene marcando, tiene a los menores de 2 años como principales víctimas. “A ellos al obstruírseles las vías aéreas y como tienen los bronquios tan pequeñitos, se les produce la dificultad para respirar. Por eso los bebés respiran agitados y los papás sienten el silbidito característico de este padecimiento”, detalló Carrizo. En función de esto, los niños presentan dificultad para respirar y para alimentarse, y eso deriva en la provisión de oxígeno como principal tratamiento, además de la hidratación. Por ello es que el nivel de internación está alcanzando un nivel alto, dado que los menores están requiriendo provisión de oxígeno, lo que se traduce en ocupación de camas.

“El hospital está manejando unas 300 a 350 consultas por día, no por bronquiolitis, no solo por bronquiolitis o enfermedades respiratorias sino también otras patologías. A esto se añade la ocupación de camas, que va del 85% al 90%, llegando algunos días a más del 90%, sobre todo por menores de 6 meses que son los que más requirieren de oxígeno e hidratación”, contó la profesional.

La inflamación de los pulmones puede ser bastante grave para los lactantes, niños pequeños, y por ello se recomienda, a pesar del impacto que esto significa al sistema sanitario, que la consulta es fundamental para evitar consecuencias dramáticas. Sobre todo, porque el causante de esta enfermedad, que es el virus sincicial, no tiene vacuna. Ante esto, la prevención no es otra que mantener los espacios ventilados, no fumar en espacios cerrados, no automedicarse y el lavado de manos. Estas acciones son las que van a ayudar a prevenir las enfermedades respiratorias.

También es importante mantener al día el carnet de vacunación y aquí se llama a aplicar a los niños la vacuna contra la influenza a partir de los seis meses. La misma Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría aconsejan que los padres de los lactantes se vacunen, porque de esta manera se estarán también protegiendo contra los cuadros respiratorios y esto provocaría un efecto espejo con sus hijos pequeños.