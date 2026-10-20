Por la detección temprana, OSEP brindará una charla abierta sobre cáncer de mama

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizará este viernes 23 de octubre una charla abierta sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno del cáncer de mama, destinada tanto a sus afiliadas como al público en general. La actividad se desarrollará de 12 a 13 horas en la Casa Central de la institución y estará a cargo de la Dra. María del Pilar Salas, especialista en Oncología.

La propuesta se enmarca en las acciones que la obra social viene impulsando durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama y forma parte de la campaña "Da el paso: de la concientización a la acción", cuyo propósito es avanzar desde la difusión de información hacia la adopción de medidas concretas vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud.

Durante el encuentro, la especialista abordará distintos aspectos relacionados con la enfermedad, haciendo hincapié en la detección temprana, la importancia de los controles preventivos y el acceso oportuno a los tratamientos. Se trata de cuestiones centrales dentro de la propuesta de concientización, que busca acercar información a la comunidad y promover una participación activa en el cuidado de la salud.

La charla también procurará generar un espacio de intercambio en el que las asistentes puedan plantear inquietudes, despejar dudas y ampliar sus conocimientos sobre el cáncer de mama. La intención es que la información brindada contribuya a comprender la importancia de realizar los controles médicos correspondientes y de consultar oportunamente a los profesionales de la salud.

Detección temprana y controles preventivos

Uno de los principales objetivos de la actividad será destacar el valor de la detección temprana del cáncer de mama y la necesidad de prestar atención a los controles preventivos. La exposición de la Dra. María del Pilar Salas permitirá abordar estos temas desde la especialidad oncológica, en un espacio abierto a las afiliadas de OSEP y a la comunidad en general.

La convocatoria se apoya en la importancia de acercar información sobre la enfermedad y facilitar instancias de consulta e intercambio. De esta manera, la actividad busca que la concientización no quede limitada a la difusión de mensajes, sino que se vincule con decisiones relacionadas con el cuidado personal y la atención médica.

Entre los temas previstos para la charla se encuentran:

Detección temprana: la importancia de identificar oportunamente la enfermedad.

Controles preventivos: la necesidad de realizar las consultas y los controles médicos correspondientes.

Tratamiento oportuno: el acceso a los tratamientos en el momento adecuado.

Información e intercambio: la posibilidad de conocer más sobre el cáncer de mama, plantear inquietudes y despejar dudas con una especialista en Oncología.

Estos ejes forman parte de las acciones que OSEP desarrolla durante octubre para promover la prevención y fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado de la salud.

La participación abierta constituye, además, una invitación a que las personas interesadas puedan acercarse a la institución y acceder a información sobre una enfermedad que requiere atención y controles oportunos.

"Da el paso: de la concientización a la acción"

La charla prevista para este viernes tendrá continuidad con las actividades que OSEP viene desarrollando durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. En esta edición, la campaña tiene como objetivo principal transformar la información en acciones concretas de prevención y cuidado de la salud.

Bajo el lema "Da el paso: de la concientización a la acción", la iniciativa propone que los mensajes de concientización se traduzcan en decisiones cotidianas, como consultar con los profesionales médicos, solicitar turnos y realizar los controles correspondientes.

En ese sentido, la charla constituye una nueva instancia para reforzar la importancia de la prevención y acercar información a las afiliadas y a la población en general. La propuesta combina la participación de una especialista con un espacio de intercambio, con el propósito de que las asistentes puedan resolver inquietudes y comprender mejor la relevancia de los controles médicos.

La actividad se suma así a una serie de acciones institucionales desarrolladas durante octubre, con las que OSEP busca promover una actitud activa frente al cuidado de la salud.

Más acciones

Como parte de la misma campaña, este lunes 19 de octubre, en coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, OSEP realizó una intervención especial en su Casa Central, que contó con una importante participación de afiliadas.

La propuesta, también desarrollada bajo el concepto "Da el paso: de la concientización a la acción", consistió en un recorrido simbólico a través de huellas que conducían hacia una instalación representada por un gran corazón rosa, acompañado por el tradicional lazo de concientización sobre el cáncer de mama.

La intervención buscó ofrecer una experiencia participativa que vinculara el mensaje de prevención con acciones concretas de cuidado. Durante la jornada, las afiliadas se sumaron al recorrido, recibieron información sobre la importancia de la prevención y tuvieron la posibilidad de gestionar sus órdenes gratuitas para realizarse mamografías.

De esta manera, la actividad permitió relacionar la concientización con una herramienta concreta para promover los controles de salud. La posibilidad de gestionar las órdenes gratuitas formó parte de la propuesta institucional para facilitar el paso desde el mensaje preventivo hacia una acción vinculada con el cuidado personal.