Por falta de pago, UTA inicia mañana viernes un paro de colectivos que será por 24 hs

Con los plazos totalmente agotados, y aunque desde la Dirección de Transporte insisten en que “están haciendo el esfuerzo para cumplir con los trámites administrativos para poder transferir el subsidio”, el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte público anunció que mañana viernes van a iniciar un paro por 24 hs.

La medida de fuerza ya fue notificada al organismo encabezado por la Ing. Andrea Alvarez, a pesar que desde esta área se informó que la transferencia a las empresas podría estar entre el viernes o el lunes, a más tardar. No obstante esto, el tiempo que se había dado desde UTA era hasta hoy jueves, luego que el día sábado 5 comenzara a correr el plazo de pago para los choferes.

La nota presentada ante Transporte, y que lleva la firma de Juan Vergara y Jorge Luque, secretario general y adjunto de la seccional Catamarca-La Rioja, apunta a los plazos vencidos e indica “ante la falta de pago de los sueldos, por parte de las empresas de transporte de corta y media distancia, correspondientes al mes de agosto, a la totalidad de los trabajadores, cuyos plazos están totalmente vencidos, se informa que el día viernes 11 de septiembre se realizará un paro de 24 hs a partir de las 0.00 hs”.

El gremio le pide a la Dirección de Transporte que “intime a las empresas a abonar los sueldos”, de lo contrario, y aunque no se habla de plazos, alertan que, de no cumplirse esto, “se llevarán más medidas de fuerza”.