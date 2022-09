Por qué es feriado provincial este miércoles 7 de septiembre

Mañana los catamarqueños tendrán el primer feriado provincial de septiembre por el “Día del Milagro”, en conmemoración del sismo de gran magnitud que acaeció en el año 2004. La ley 5.525 , sancionada en el año 2017 y fue promovida por el senador por Fray Mamerto Esquiú, Prof. Oscar Vera, y determina que se debe coordinar la celebración con el Obispado Provincial para agradecer a la Madre Morena por su protección en uno de los sismos más importante que haya vivido la provincia.

7 de septiembre, el Día del Milagro

Un 7 de septiembre de 2004 la provincia de Catamarca, junto a otras 14 provincias, alrededor de las 8:53 fueron sorprendidas por el destino con un fuerte terremoto que se registró en los 6,5 grados en la escala de Richter con epicentro en la Sierra de Ambato, el que duró aproximadamente un minuto y bastó para dejar a los catamarqueños con el susto en los corazones. El terremoto fue de grado VII en la escala de Mercalli y tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

No obstante, ese día, hace ya 18 años, a pesar de la magnitud del terremoto, no se registraron fatalidades directas, aunque algunas construcciones antiguas sufrieron daños. Entonces los catamarqueños devotos agradecieron a Dios y a la Virgen Morena del Valle, convencidos de había sido un milagro, sumando que a pesar de la magnitud no hubo ninguna víctima.

Por lo cual, en diciembre de 2017 fue sancionada la ley promovida mediante la cual se definió el 7 de septiembre como feriado inamovible en conmemoración del sismo que se denominó el “Día del Milagro” y que desde entonces se celebra en agradecimiento a la Virgen Morena del Valle “por la protección recibida durante el terremoto”. ">

Celebraciones

Mañana a 18 años del sismo y en el marco del primer aniversario de la elevación a los altares del Beato Mamerto Esquiú, la Iglesia diocesana celebrará la Fiesta la Protección de la Virgen. Y para ella ha dispuesto un programa que marca que las acciones este miércoles se inician a las 7.30 con una caravana desde el templo parroquial de San José, en Piedra Blanca, con el Beato Esquiú hacia la ciudad Capital. Minutos después, partirá otra caravana desde la parroquia Santa Ana y San Joaquín, con sede en Miraflores -Capayán-, punto cercano al epicentro de aquel fuerte sismo, que confluirá en el Santuario de la Virgen.Esta arrancará a las 7.00 desde Ongolí, a las 7.30 será la concentración en la plaza 25 de Agosto por calle 1 de Mayo, y a las 8.00 se iniciará la peregrinación hasta la Catedral.



Las campanas de todos los templos echarán a vuelo a las 8.53 –hora en que se produjo el terremoto- y a continuación, con la Santa Misa en la Catedral Basílica y la Procesión alrededor de la Plaza 25 de Mayo, cerraremos estas celebraciones en agradecimiento a la Virgen del Valle por su maternal protección.