Por fin: los niños con Duchenne ya tienen todos sus remedios

Luego de casi dos semanas, mucha angustia y preocupación por la calidad de vida de los chicos, la obra social de los empleados públicos liberó la cobertura de los remedios que le estaban faltando a la familia Coria Varela. Los seis remedios que hasta este lunes estaban pendientes de ser entregados con el 100% de descuento, finalmente ya están en poder de ellos.

“Al fin lo logré. Tanta burocracia, angustia, espera, lucha y peregrinar tuvo su fruto. Hoy puedo decir que tengo la medicación para mis hijos al 100%”, compartió Fernanda, la mamá de Imanol y Baltazar.

“Ya tengo la totalidad de medicamentos que ellos necesitan para mejorar su calidad de vida”, agregó al tiempo que agradeció a todos los que estuvieron pendientes de la salud de sus hijos. “Con esta medicación Imanol y Baltasar siguen apostando a la vida y a estar mejor”, expresó.

El caso

El viernes 11 de marzo, Fernando Varela había contado a Diario La Unión sobre un nuevo desplante de OSEP, luego que el organismo la avisara por email que el problema del porcentaje por la cobertura de los medicamentos reclamados estaba solucionado. Estos que deben ser entregados con el 100% de descuento, le habían sido aprobados sólo con el 40%. Nuevamente los 15 medicamentos que desde febrero son solicitados y que según la Ley de Discapacidad les corresponde la gratuidad total, quedaban sin ser retirados.

"Tengo un dolor en el pecho porque ya no doy más de la angustia", había dicho la madre de de los menores que padecen Duchenne. "Ya no doy más. Mis hijos llevan cuatro días sin sus remedios y otra vez me hicieron ir a la Farmacia, pero los remedios siguen saliendo autorizados al 40%", había relatado. Recordemos que la familia Coria Varela no cuenta con el dinero suficiente para realizar la compra total de los remedios. La cifra supera los $10 mil y aunque para algunos puede ser una cifra insignificante, para ellos es mucho.