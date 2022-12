Por los peregrinos: EC SAPEM instaló líneas y una substación en Ancasti

En la cumbre del Cerro Ancasti, EC SAPEM construyó línea de baja tensión e instaló una substación transformadora, para proveer energía a los peregrinos que vienen a Catamarca.

Los caminos son atravesados estos días por fieles que vienen a cumplir con nuestra Madre del Valle. La posibilidad de contar con energía en el camino, genera seguridad y ayuda a los visitantes.

En esos puntos, según la empresa, está previsto que se instalen puestos de atención sanitaria, dónde también se entregaran alimentos.

“El trabajo en Ancasti demanda sacrificios enormes. Las líneas atraviesan zonas donde no hay caminos. Repararla implica trasladar materiales y herramientas a hombro, porque no ingresan camionetas, camiones no grúas. Nuestra gente hace el trabajo con una gran vocación de servicio”, destacaron desde la Sapem.

En Belén

El ing. Claudio Barragán, jefe de distrito Belén de Ec Sapem y el Tec. Gonzalo Aibar, jefe del distrito Hualfin de la Distribuidora, se reunieron con el intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, a quien le informaron la situación actual del sistema eléctrico.

Primeramente, los técnicos y el jefe comunal, realizaron una recorrida para relevar el estado de las líneas que abastecen la zona, principalmente en los tramos de las localidades de Jacipunco, El Durazno y La Soledad.

Por su parte, los trabajadores informaron las causas técnicas de las fallas ocurridas los últimos días, que derivaron en restricciones del servicio a los usuarios de la zona.