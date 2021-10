Por una huelga, podría faltar Fernet Branca en las góndolas de todo el país

Tras el parate de operaciones iniciado el último jueves, la medida de fuerza que activaron los trabajadores de la planta de Francatelli Branca en Tortuguitas sigue firme y esta semana comenzaría a hacerse visible el desabastecimiento de la popular bebida en supermercados y autoservicios.

El cese de actividades es producto de una serie de reclamos sindicales y de recomposición laboral iniciados hace meses, pero que desembocaron en un conflicto a gran escala en las últimas horas. La empresa, al menos hasta el momento, no ha acercado posiciones con los trabajadores.

"Estamos llevando a cabo una retención de tareas en la puerta de la fábrica que decidimos mantener por tiempo indeterminado. Esto, hasta que la empresa de solución a los reclamos que venimos levantando hace bastante tiempo y que una y otra vez niegan o buscan dilatar", comentaron voceros de los empleados.

"Entre estas demandas que también notificamos al Ministerio de Trabajo, se levantan muchos problemas de seguridad y estructurales dentro de la fábrica las cuales son posibles causales de accidentes. También pedimos una recomposición salarial y el pago semestral de vouchers de mercadería para poder hacer frente al deterioro que sufre nuestro sueldo día a día por el avance de la inflación y que, sin lugar a dudas, empeorará luego de las elecciones de noviembre", añadieron.

Este lunes, los empleados de Francatelli Branca iniciaron un corte en la colectora ramal Pilar y una concentración frente a los portones de la planta. Según se conoció, los representantes gremiales en esa compañía exigen el pase a planta permanente de 11 operarios contratados y un incremento salarial del orden del 35 por ciento.

"Desde hace un año que pedimos y no tenemos respuesta, por eso empezó la medida de fuerza", comentó José Vera, uno de los delegados en Tortuguitas. "No podemos permitir que una empresa que gana millones y millones no se haga cargo del sueldo de 60 trabajadores, es inadmisible trabajando en una fábrica como esta. Hasta que la empresa no responda, no vamos a aflojar", añadió.

El conflicto con la cúpula de Francatelli Branca suma meses. Ya a fines de marzo de este año, los trabajadores se movilizaron exigiendo un aumento del 100 por ciento en el salario bruto. La entrada en vigencia de una conciliación obligatoria desactivó un reclamo que ahora volvió con mucha más fuerza.

Desabastecimiento en puerta

"La empresa incrementó sus ventas durante la pandemia y que tiene pronosticada otra suba en los meses venideros. Todavía no obtuvimos respuesta pero, si la medida sigues pedimos disculpas a la gente pero podría haber desabastecimiento de Fernet", anticiparon en las últimas horas los voceros interpelados.

El viernes pasado el reclamo casi pasó a mayores cuando uno de los gerentes de la compañía intentó ingresar por la fuerza vía una de las entradas bloqueadas por los empleados.

La prolongación del conflicto complicaría fuerte a una porción muy alta de consumidores en la Argentina. Ocurre que, sólo detrás de la cerveza y el vino, el fernet es la bebida alcohólica con mayor demanda a nivel nacional.

Con Fratelli Branca como gran líder en términos de ventas, el consumo doméstico de este producto promedia los 50 millones de litros anuales. Prácticamente el 90 por ciento de lo que se elabora a nivel local se comercializa dentro de la Argentina. La firma en cuestión también exporta a Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.