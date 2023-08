Precarizados del Hogar de Ancianos reactivan el reclamo y amenazan con un paro total

Los precarizados siguen siendo los protagonistas en la previa de las PASO, apurando de parte de la Provincia la resolución sobre el pedido de estabilidad laboral. Los que iniciaron este pedido son los becados del Hogar de Ancianos, quienes tras un impasse, propuesto por el Ministerio de Gobierno, regresan este miércoles a la calle.

Según indicó Oscar Taborda, vocero de los trabajadores a La Unión, hubo una reunión pero que la misma no tuvo una resolución favorable, apuntando que la respuesta obtenida “no fue concreta”. Recordemos que esta instancia de diálogo con Juan Cruz Miranda se da luego de agotada la instancia con la cartera de Desarrollo Social, de quien sí depende esta institución.

En función de esto el pedido sigue firme por el pase a contrato de Planta Permanente o directamemte a Planta Permanente, en función de la acumulación de los años de servicio. En cuanto a la atención de los abuelos, a pesar del reinicio de las medidas de fuerza, de momento esto está garantizado. No obstante y de no mediar una solución al ya prolongado reclamo, los trabajadores no descartan una medida aún más extrema.

“Nos obligan a un paro total”, apuntó otra de las becadas en el corte de Avda. Belgrano. “Nosotros cumplimos y sostenemos esta institución pero ahora no están cumpliendo con nosotros. Así que lamentablemente lo del paro no es una medida lejana”, sentenciaron.

NOTICIA EN DESARROLLO

Fotos y video: Judith Rojas / La Unión