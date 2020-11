Precarizados de Salud provincial piden urgente mejora en su condición laboral

Los trabajadores de Salud, que cumplen funciones en distintos hospitales, CAPS e incluso en las mismas oficinas del Ministerio, reclaman la urgente mejora en su condición de revista.

Según explicó a LA UNIÓN uno de los trabajadores que se desempeña dentro de un programa nacional, se trata de un viejo reclamo que vienen haciendo y que las distintas autoridades sanitarias se comprometen a solucionar, pero hasta la fecha no hubo respuesta concreta.

“Están siempre prometiendo darnos una solución y mejorar nuestras condiciones de trabajo precarizado, pero hasta ahora, nada. Hay compañeros que cumplen tareas riesgosas y lo hacen a cambio del pago de beca”, manifestó una de las mujeres y pidió que se mantenga en reserva y aseguró que en otras oportunidades donde le tocó comentar lo que está pasando, fue suspendida de su beneficio por dos meses.

En ese contexto de revelaciones, la empleada precarizada dijo que la situación de desventaja laboral se profundiza en el interior, donde en algunos casos cumplen doble función o tareas a cambio del pago de una beca, ya sea municipal o a través de los programas de Salud que la Provincia baja desde Nación.

“En el interior, la situación es peor, hay muchos más precarizados”, reveló.

Por otra parte, la mujer dijo que en todos los años, cuando se acerca el mes de diciembre, las autoridades de Salud hacen promesas de ir avanzando con el nombramiento paulatino en el año que se inicia, pero al fin al cabo, todo queda en promesas.

“Durante todo este 2020, no sé si hubo algún tipo de nombramiento con la excusa de la pandemia. Creo que ni siquiera se está pagando en tiempo y forma. Y somos siempre los trabajadores los que tenemos que padecer y nos piden más compromiso. Me pregunto cuándo Salud va cumplir con los compromisos que nos vienen haciendo”, se quejó.

Finamente, la empleada de Salud no descartó que en el transcurso de los próximos días se realice una movilización frente al edificio de la cartera de Salud. “Esta semana, nos reuniremos para ver cómo seguimos en el plan de lucha, se está pensando en una medida en conjunto con el interior, pero aún no está nada definido”, concluyó.