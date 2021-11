Preocupación del COE Salud por la baja en los testeos y la cercanía de "variantes de mayor peligrosidad"

Mientras se anuncia el levantamiento de restricciones y hasta se deja de proponer el alcohol en gel y el termómetro como aliados de la prevención contra el Covid, se sabe que la pandemia no ha termninado.

Ayer el primer mandatario de la provincia dijo que "estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos descuidarnos, debemos seguir cuidando a nuestra gente”. Y en vista a esta premisa, el COE Salud envió una nota a todas las entidades médicas colegiadas de la provincia, donde se les advierte y con “alarma” la notoria “distención en el nivel de alarma para la sospecha del Covid y como consecuencia de esto una disminución notable de los pedidos de testeos”.

A esta preocupación el COE le suma la posibilidad de ingresos de nuevas cepas a la provincia, y por dato recordemos que ayer se anunció que desde la semana que viene ya se podrá generar aquí la detección de la variante Delta en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud. “Tenemos la lata probabilidad que ingresen a la provincia variantes de mayor peligrosidad”, dice el centro de operaciones de emergencia del Ministerio de Salud en la nota enviada este martes y que lleva la firma de Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud.

En función de esto, es que se insta tanto al Colegio Médico, al Círculo Médico, al Colegio Odontológico, Colegio de Bioquímicos, Colegio Odontológicos y al de Farmacéuticos a que colaboren desde sus instituciones para que se reitere nuevamente la premisa inicial de que ante cualquier síntoma, se debe recurrir al testeo. “Más aún si presenta antecedentes de viaje a otras provincias y/o países, se debe solicitar el estudio de PCR RT según las nuevas normativas de testeos”, solicitan en la nota.

Ante esto y en respuesta al pedido del COE Salud, la Comisión Directiva del Colegio Médico advierte que no se debe bajar los brazos ante la pandemia por la posibilidad de ingreso de las variantes desde otras provincias.“Esto nos obliga como médicos a no bajar los brazos, a no olvidarnos lo aprendido, a seguir educando a nuestros pacientes, parientes y amigos que esto no terminó”, expusieron en un mensaje a través de sus redes sociales.