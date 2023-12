Preocupación en El Lindero por las crecientes y la demora en los trabajos en el río

La conmoción en la zona del alud en Aconquija del pasado domingo no cesa. Mientras se mantiene la alerta ante un nuevo deslizamiento del cerro en El Lindero, la comuna de Aconquija ahora se apura por completar la limpieza de la laguna del Río del Campo, sobre cuyo lecho descansan los escombros, las piedras y el barro del primer y segundo fenómeno. El apuro de la municipalidad está dado en que, de no ser, así y ante una no muy lejana creciente, en el sector las consecuencias serían gravísimas.

En la mañana de este jueves se vio a dos máquinas trabajando, pero recién se activó ante el alud de principio de semana y los vecinos vuelven a acusar falta de previsión. Nuevamente, sobre esto llamó la atención Jesús Maza, quien precisó que, de producirse la crecida del Río del Campo, se produciría un alud, que desembocaría en el B° Las Rosas. Estas viviendas, están justamente ubicadas en las márgenes del Río Pizavil y Rio El Campo. Al respecto, comentó que “sus habitantes ya se cansaron de rogar que les hagan las defesas”, con las que se evitarían estar a la merced de un fenómeno climático de magnitud.

Y es aquí que Maza vuelve sobre el consejo del geólogo que trabaja para la comuna de Cristian Gutiérrez, sentenciando que “hay que seguir pagándole al geólogo Ángelo Mazuco, para que siga asesorando a la comuna. Lo que no quiso hacer en un principio, ahora les va a salir cien veces más caro al municipio y a la Provincia”. Y añadió en su posteo en las redes sociales, donde viene exponiendo todo lo que no se hace y lo que se oculta en relación al desprendimiento del cerro, “ahora queda rogar que sean crecientes chicas las que vengan y se lleven ese barro, porque si viene una creciente grande, hay que prepararse. Además, para sacar ese barro del río, van a tardar más de seis meses”.

La denuncia

Este reclamo y advertencia, se suma a la fuerte denuncia que este miércoles la misma formulara sobre lo que verdaderamente generó que el cerro en El Lindero comenzara a desprenderse y generar grietas. Según la familia Maza en base a documentación y registro fotográfico, todo lo que acontece en la zona ahora guarda relación con el desagote indebido de los piletones de las cisternas de la ex Obras Sanitarias. Esta maniobra, llevada a cabo durante los últimos años, provocó que el líquido en gran volumen, fuera generando túneles en la montaña y agrandando aquellos producidos naturalmente por los animales de la zona.

A esto, que es grave, se añade que lo sucedido, era de conocimiento de los geólogos que revisaron la zona, incluido Ángelo Mazzuco, quienes, por lo tanto, obviaron esto en el informe, y cerraron el caso, marcando que lo que estaba aconteciendo era parte del reacomodamiento natural del cerro.