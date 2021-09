Presencialidad plena en todos los niveles: según Educación, será desde octubre

Tal como lo recomendó Nación en la 111° asamblea del Consejo Federal de Educación este fin de semana, Catamarca se encamina a cumplimentarlo efectivamente en todos los niveles. Así lo confirmó la ministra de Educación, Andrea Centurión, quien puntualizó que la fecha prevista es ahora desde el mes de Octubre.

Recodermos que esta instancia está prevista en Catamarca desde agosto pasado pero se ha visibilizado en las últimas semanas que el Nivel Secundario, en contrario al Nivel Inicial y Primario, es el que más inconvenientes ha tenido para cumplir con esta disposición.

Sobre este punto, Centurión comentó hoy en diálogo con Radio Valle Viejo que para lograr esto se comenzará a trabajar en pos de lograr la ventilación. “Estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación y a su vez con el Ministerio de Salud para ver estas flexibilizaciones en distancias de alumnos dentro de las aulas.

En la provincia estamos instando a la presencialidad plena desde agosto y es cierto que eso se cumple principalmente en el Inicial y Primario pero donde se complica, porque hay mayor población escolar es en el Nivel Secundario”, detalló la funcionaria.

Luego la ministra, y en pos de lograr esta meta en los próximos días marcó: “Para nosotros es más importante que un chico esté en el aula que el mismo pueda realizar el resto de las actividades que se están permitiendo”. Para lograrlo desde Educación apuntan a lograr medidas de flexibilización desde la misma semana que viene y estas apuntan a “que los chicos estén donde tienen que estar, es decir, en las aulas estudiando y recuperando el tiempo perdido. Porque muchos alumnos, por distintos motivos, han tenido esa desvinculación”.

Deserción

El punto de debate a lo largo de la pandemia, en cuanto a lo educativo, siempre ha sido el de la deserción de los adolescentes y jóvenes. No alcanzar la virtualidad, por no tener internet o mismo por no acostumbrarse a esta nueva modalidad de enseñanza, hizo de miles de chicos abandonaran puntualmente el secundario.

Ahora, luego que varios sectores lo estuvieran marcando durante meses, desde la nueva gestión del Ministerio de Educación de Nación, se propone salir a la búsqueda de estos sujetos para reintegrarlos al espacio educativo.

En cuanto a este punto, Centurión reconoció a medias esta realidad por cuanto indicó que en Catamarca aunque la cifra de deserción es alta, la misma no superaría a la que se dio en 2020.

“Es una tarea de territorio donde se van a tener que involucrar los equipos directivos y de supervisión. En muchos casos se tendrá que buscar los alumnos casa por casa para ver el motivo de la desvinculación y volverlos a traer”, adelantó.

Esta instancia se dará en el marco del fondo federal “Volvé a la Escuela”, que contará con una inversión de $ 5.000.000.000 para buscar a todas y todos las alumnas y alumnos y que es promocionado desde Nación.