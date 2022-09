Presentaron la antología "¡Zarpado!" sobre Educación Sexual Integral

En la última jornada del I Congreso de Humanidades y Ciencias Sociales que se llevó a cabo la semana pasada en la Universidad Nacional de Catamarca con la organización de la Facultad de Humanidades, se presentó ¡Zarpado!, una serie de tres libros de literatura y Educación Sexual Integral (ESI) para alumnas y alumnos de primero, segundo y tercer año del ciclo básico del nivel secundario. El expositor fue Facundo Nieto, profesor en Letras, magíster en Enseñanza de la Lengua y Literatura y Doctor en Educación.

Se trata una antología de textos literarios (narrativa, teatro y poesía) que tratan diferentes temas vinculados con la ESI, agrupados en tres secciones: “Cuerpos en exploración”, “Cuerpos en disidencia” y “Cuerpos en riesgo”. La primera reúne textos que desnaturalizan los roles tradicionales de género; la segunda incluye obras que abordan el tema de la diversidad sexual, y las obras de la última sección tratan sobre problemáticas en torno a las sexualidades y el heteropatriarcado.

Al respecto, Nieto destacó que “las obras incluidas en nuestros manuales conforman una trama sumamente heterogénea en la que conviven autores del canon escolar y ausentes en él; obras tradicionales y contemporáneas; textos narrativos, líricos y dramáticos; literatura de adultos y literatura infantil y juvenil (LIJ). Pese a sus notables diferencias, hay no obstante una marca significativa que está presente en todos los textos seleccionados: la puesta en evidencia del orden cisheteropatriarcal. No hay un solo texto de la antología que, aún contra la voluntad que pudo haber guiado su escritura, no evidencie y despliegue al menos un rasgo opresivo del cisheteropatriarcado con mayor o menor grado de espectacularidad.”

Y explicó en este sentido que, para hacerlo, “en algunos casos se recurre a la personificación: el cisheteropatriarcado se materializa en la figura de un padre, un novio, un femicida, un tanguero, todos los hombres. En otros casos, el extrañamiento se produce a través del procedimiento del “mundo al revés”: el universo construido opera por “presunción de no-cisheterosexualidad” de modo que lo que termina resultando llamativo es el binarismo genérico o el deseo heterosexual. Otros textos optan por el uso de la segunda persona ya sea para postular como narrataria a una víctima del sistema o bien para interpelar a un tú-lírico victimario”.

Además, agregó que en la antología se advierte un procedimiento dominante en aquellos relatos que "pertenecientes o no a la LIJ, logran desarticular representaciones del régimen cisheteropatriarcal a partir de la mirada de las infancias –agrega-. Los niños, niñas y adolescentes funcionan como dispositivo estético e ideológico cuya percepción del mundo desautomatiza las cosmovisiones naturalizadas del mundo adulto. De ahí la recurrencia de preguntas infantiles destinadas a desestabilizar un orden o a descubrir su funcionamiento: “¿Vos sabés cómo nacen los niños?” (María Elena Walsh); “«Cuidado con el lobo». Pero […] ¿cuidado de qué?” (Laura Devetach); “¿Por qué no jugás con la muñeca?” (Liliana Heker); “¿Querés que se entere todo el mundo?” (María Inés Falconi); “Qué será efusión y qué será semen” (Mario Benedetti). De ahí también la obsesión de los relatos por informar con precisión la temprana edad de lxs personajes: “tenía casi doce años” (Killari Rin), “tenía siete años” (Federico Falco), “la tía Alvina […] tenía quince” (Natalia Borges Polesso), “a mis trece años” (Camila Sosa Villada). En este sentido, los textos de la antología pueden considerarse relatos de aprendizaje: el o la joven protagonista parte en busca de saberes que el sistema cisheteropatriarcal ha organizado de un modo bastante extraño y difícil de descifrar”.

Literatura y ESI

Los textos de esta antología están acompañados por información sobre los conceptos literarios y de ESI trabajados en cada capítulo. Para cada texto se ofrecen también diferentes propuestas de trabajo: actividades de análisis literario, de escritura de invención y de relación con producciones artísticas y culturales.

Respecto a estas actividades, nieto explicó: “En las resoluciones quisimos metaforizar a través de soportes y escenarios: se presentan tareas para resolver “en el libro”, “en la carpeta”, “en el aula” y “en la biblioteca”. Las actividades “en el libro” son aquellas que se corresponden con un aula de literatura en modo estudio: un espacio destinado a la relectura lápiz en mano, atenta y pormenorizada, guiada a través de consignas que posibilitan rastrear elementos de diferente orden para la construcción de interpretaciones. Las actividades “en la carpeta” y “en el aula” se corresponden, en cambio, con un aula en modo invención, donde se apunta a la resolución de tareas que, con un carácter más lúdico, suponen prácticas de lectura inusual, de escritura ficcional, de oralidad y de diferentes formas de experimentación con otros lenguajes artísticos. Por último, las actividades “en la biblioteca” envían hacia otros textos literarios, biografías, entrevistas, documentales, películas, canciones, programas de televisión, series e historietas. Finalmente, cada parte del libro contiene un recursero con datos de instituciones que se ocupan de temáticas vinculadas a la sexualidad, a las que eventualmente pueden recurrir les jóvenes de nuestras escuelas.”

Para finalizar, señaló que la intención tras la construcción de la antología “¡Zarpado!” se encuentra el hecho de que confían en “la potencia de la ficción para transformar la vida de las personas” y porque además, consideran que el material quedará en manos de docentes que sabrán "transgredir, cuestionar, modificar y hacer de Zarpado su propio libro”.