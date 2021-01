Previo a la vuelta a clases, los gremios esperan por las Paritarias y las vacunas

En medio de fechas que se confirman para la vuelta a clases y de calendarios de vacunación que podrían no cumplirse, según la cantidad de vacunas que llegan al país, los gremios educativos ponen el alerta nuevamente. Ya lo había adelantado SUTECA tras el encuentro con el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna, refiriendo en ese momento que las expectativas eran primero que el acuerdo salarial paritario se fije en función de la pauta nacional y que esta sea correlativa en la provincia.

Ahora, nuevamente desde ATECa apuran para tener una definición sobre esta materia y esperan que los plazos indicados por el ministerio de Educación se cumplan. “Los docentes en general estamos esperando que se inicien las paritarias en los primeros días de Febrero, como lo prometió en su momento el ministro Jorge Moreno y como lo anunció hace unos días la ministra de Educación.

Vacunación

Luego acotó en cuanto a los plazos de vacunación “estamos sin información, preocupados y con la expectativa de la vacuna para los docentes que se había anunciado y sobre la que aún no tenemos noticias”, señaló Jorge Molas, secretario gremial. Y añadió “si tenemos en cuenta que la vacuna necesita de una primera dosis y luego a los 21 días hay que colocar una segunda dosis, mientras tanto el docente no puede ir a la escuela, entonces vemos que el tiempo va pasando y prácticamente no se va a poder concretar el cronograma anunciado por el Ministerio de Educación en su momento”.