Principio de acuerdo entre Salud y los trabajadores del Hospital "Carlos Malbrán"

Pasado el mediodía concluyó la primera reunión entre autoridades del Ministerio de Salud y personal del Hospital Malbrán en la que, aparentemente, habrían llegado a un acuerdo y podría concretarse en la próxima semana.

La principal inquietud de los empleados de salud es el pase a planta permanente del personal contratado del Malbrán. El fin de la reunión era que el gobernador Raúl Jalil determine de manera concreta, por escrito, que los trabajadores estén incluidos en el próximo presupuesto de plantas permanentes.

Finalmente, se planteó una nueva reunión para la próxima semana. Desde el Gobierno les aseguraron que labrarán un acta entre el martes y el miércoles, donde se concretará el listado de los 147 trabajadores que entrarían en el próximo presupuesto para el año que viene.

Luego del encuentro, una de las trabajadoras del monovalente señaló que, a partir del mes de noviembre, serían redistribuidos a diferentes instituciones para seguir prestando sus servicios.

"Esto es un avance, es un paso positivo, pero todavía no está concreto. Vamos a seguir con las reuniones y continuar hasta tener algo concreto con nombre y apellido de 147 personas", expresó la sanitarista y aclaró que, si bien deben reunirse entre los trabajadores para determinar cómo siguen las medidas de fuerza, "hasta que no tengamos algo concreto no vamos a bajar los brazos".

La palabra de la ministra

Por su parte, la ministra de Salud, Claudia Palladino, calificó la reunión como "productiva", en la que hablaron "lo que ya venía diciendo el Gobernador". Palladino sostuvo que en los próximos días se estaría labrando el acta "para darles mayor tranquilidad a los trabajadores del Malbrán".

Además, especificó que, según el perfil de los empleados, serían redistribuidos en distintos sectores de salud y que "toda la gente que trabajó mantiene su puesto de trabajo".

La titular de la cartera sanitaria de la provincia también se refirió al presupuesto del año que viene y aseguró que "se está presupuestando entre 400 y 500 puestos de trabajo, para que el personal que trabajó de guardia pueda pasar a ser empleado público, incluyendo al personal del Malbrán".

Con respecto al equipamiento que pertenece al Hospital Malbrán, la ministra indicó que, una vez que este cierre, serían enviados al nuevo Hospital.