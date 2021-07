Problemas con los cajeros automáticos durante el fin de semana largo

Durante este fin de semana largo los cajeros automáticos que corresponden al Banco de la Nación Argentina presentaron algunos inconvenientes que generó el malestar de la gente.

En algunas unidades automáticas ubicadas en el Valle Central, los usuarios directamente se vieron imposibilitados de concretar operaciones por encontrarse las mismas fuera de servicio, y otros casos con faltantes de efectivo para llevar a cabo las extracciones.

En el caso del parador del Tres Puentes, en Valle Viejo, los cajeros que se encuentran al costado de la sucursal del Banco Nación, al parecer allí no se habrían efectuado con suficiente periodicidad la reposición de dinero durante las últimas horas o bien el faltante también podría asociarse al cobro de los planes sociales.

“Ayer (Sábado) vinimos y había mucha gente, porque solo un cajero tenia plata, y hoy nos damos con que directamente ya no hay plata. La gente viene a sacar dinero de noche o capaz que no repusieron los cajeros”, comentó un hombre a este medio.

En el recorrido que hizo LA UNION también constató por ejemplo que los dos cajeros de la Plaza San Isidro en las Chacras estaban sin operar, también por faltante de dinero.

“Es normal, venir a estos cajeros y no entrar plata. Por ahí no nos queda otra que ir hasta el centro, porque en Tres Puentes pasa lo mismo, hacemos filas y después cuando ya estamos cerca, el cajero se queda sin plata y es una perdida de tiempo o si no tenemos que esperar hasta el lunes que vengan a reponer”, manifestó una mujer que vive en las chacras.

Filas

En el caso de la Capital, los dos puntos en donde las maquinas contaban con dinero para realizar extracciones son las unidades automáticas ubicada en Casa Central, Sarmiento esquina República y en la zona sur Avenida Misiones 2240.

Al ser las dos alternativas disponibles, y ante las medidas de distanciamiento social que rige para todo el territorio provincial por momentos la fila se hacía extensa. Sin embargo, la gente esperaba su turno para efectuar sus operaciones bancarias.

Turistas

En la recorrida la gente, comentó que atento a la presencia de turistas en nuestra provincia durante estos días, las autoridades deberían solucionar los convenientes del servicio de cajeros automáticos en todo el territorio para poder atender las demandas que presentan.



Es importante considerar que quienes eligen Catamarca como destino, para pasar las vacaciones de invierno, tengan disponible las unidades automáticas en caso de que requieran realizar algún tipo de operaciones como por ejemplo la extracción de efectivo.