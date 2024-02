Programa Hogar ANSES: ¿Cómo aplicar al plan social y recibir el beneficio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del Programa Hogar en 2024. Este plan garantiza el acceso a la garrafa social para los hogares con menores ingresos.

El beneficio está orientado a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentran conectadas dentro de la red de distribución domiciliaria de gas.

¿Cuáles son los requisitos para beneficio?

Las personas que pueden acceder a esta ayuda del estado son aquellas que no tengan gas natural ni perciban la Tarifa Social de este servicio. Además, los ingresos familiares de los beneficiarios no pueden superar los dos salarios mínimos vitales y móviles o hasta la categoría C en monotributo.

Por su parte en los hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar no deben superar los 2,8 salarios mínimos vitales y móviles.

Programa Hogar: ¿Cuánto se cobra por el plan social?

El programa no tiene un monto fijo establecido, sino que el plan cubre el 80% del costo de una garrafa de 10kg por mes. El valor lo fija la secretaria de Energía y puede cambiar también en relación al tamaño del grupo familiar.

Los beneficiarios pueden recibir un extra en los meses de invierno y si habitan más de cinco personas la vivienda. También, quienes vivan en las zonas frías establecidas en la Ley 27.637 pueden solicitar garrafas adicionales.

¿Cómo solicitar el Programa Hogar 2024?

Para acceder a la ayuda es necesario inscribirse y seguir estos pasos: