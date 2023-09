Programa "Jóvenes Anfitriones" de la Capital fue un total éxito

Estudiantes de las escuelas municipales de la Capital presentaron los trabajos finales referidos a los atractivos turísticos de la ciudad, en el marco del Programa “Jóvenes Anfitriones”, impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura. Estuvieron presentes la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, el Director de Turismo, Gustavo Yurquina y la Administradora de Productos Turísticos, Natalia Piskulich.

La iniciativa que involucró a estudiantes de 4to., 5to. año. y 6to. año de las escuelas secundarias Gustavo G. Levene y Miguel Cané, estuvo orientada a promover el desarrollo de capacidades para conocer, comprender y apropiarse de la diversidad geográfica, histórica y cultural del contexto donde viven. El programa buscó también despertar en los jóvenes la vocación hacia carreras relacionadas con el turismo. La dinámica consistió en la enseñanza de contenidos teóricos relacionados con el turismo en consonancia con determinadas materias, como ser Biología, Historia y Geografía Regional y Local, Comunicación Social y Economía. Además, los estudiantes realizaron un trabajo de campo con salidas a los diferentes atractivos turísticos de la ciudad, como ser el Pueblo Perdido de la Quebrada y la Casa de la Puna, entre otros espacios, usando los diferentes servicios turísticos (bici tour, bus turístico, caminatas o recorriendo los senderos) que ofrece la Capital.

La secretaria Inés Galíndez, felicitó a los jóvenes por los trabajos realizados y se mostró satisfecha con el resultado del programa: "quiero felicitar a los actores involucrados en este programa, entre ellos los docentes de las escuelas en primer lugar, al personal de la Secretaría, a las guías y por supuesto, a los chicos que pudieron hacer estos videos. Estoy muy satisfecha con el trabajo que hicieron y la verdad que fueron muy interesantes porque reflejaron en ellos las distintas miradas que tuvieron acerca de la ciudad", indicó. Al respecto, cabe señalar que los estudiantes realizaron creativos videos promocionales sobre los diferentes circuitos turísticos, sobre Casa de la Puna y sobre turismo activo y deportivo, tras investigar, filmar con sus propios celulares, elaborar el guión y finalmente el trabajo de edición.



"Me pareció muy interesante el entusiasmo y la motivación que ellos mostraron cuando presentaron sus videos y eso habla de que prácticamente se ha logrado cumplir con todos los objetivos del programa, inclusive, después de terminar la jornada hubo niños o jóvenes que se acercaron para preguntar cómo se estudiaban las carreras de turismo, así que de alguna manera cumplimos en generar o sembrar algún deseo de continuar estudiando algo vinculado al turismo", agregó la funcionaria.

Por su parte, Profesora Mirta Barrionuevo opinó respecto al programa: " la idea era tener un enfoque diferente respecto a qué podemos ofrecer como anfitriones , no solo para turista sino también para nosotros los vecinos comunes . Cada grupo de tres alumnos hizo un videíto mostrando distintos sectores de la ciudad, de acuerdo también a sus intereses y estoy orgullosa del trabajo y sobre todo la dedicación, porque usaron tiempo fuera del espacio escolar para esta producción".

Rocío Contreras , una de las estudiantes, destacó: " nosotros estamos conformes del trabajo que pudimos lograr mostrando un atractivo para todos las edades como es El Jumeal y si bien fue complicado acortar el material, pudimos lograrlo y estamos conformes,. Como anécdota del proceso, cuando fuimos a hacer fotos fuimos anfitriones en serio porque había turistas de Córdoba y Corrientes que nos preguntaron sobre Catamarca". Por su parte, Victoria Mejías, también alumna indicó: "fue divertido, emocionante, por ejemplo, yo no conocía Pueblo Perdido y ahora sí".

Finalmente Nazareno Ponce, destacó: " fue un viaje muy entretenido el conocer Casa de la Puna, ver los telares y descubrir que hasta se puede disfrutar de números folclóricos los fines de semana que en lo personal me encanta porque quiero ser músico. Me gustaría trabajar como guía turístico en un futuro, porque no sé muchas cosas de la Capital, quisiera conocerlas y también aprender a guiar a otros"