Progresivo desinterés: solo el 45 % participa de forma regular de las aulas virtuales

La virtualidad en el ámbito de le educación generó no solo un desafío para el alumno, sino también para todo el grupo familiar y, aún más, en el espacio educativo. En el proceso de esta nueva modalidad, los resultados que comienzan a verse casi sobre el final del año son preocupantes. Con estadísticas de los colegios privados, quienes analizaron la participación de los alumnos, se advierte el desinterés de los educandos. Así lo confirmó el vocero de los colegios privados y apoderado legal del Colegio del Carmen y San José, Raúl Goitea, en diálogo con Radio Valle Viejo, quien se mostró preocupado por la baja participación de los alumnos de nivel secundario, tanto en el ingreso de las aulas virtuales como en el cumplimiento de las tareas de apoyo.

El también docente manifestó que teniendo en cuenta el promedio general y dependiendo de las escuelas, solo el 70 % de los chicos están participando. En tanto que, los alumnos que “nunca han estado han sido poquitos y los que están de forma irregular y con baja participación, es el grueso mayor”. “Los que siempre están pendientes y participando en todo lo que se los convoca es un porcentaje pequeño. Podríamos hablar de un 45 % a 50 % que está permanentemente y un 30 % son los que van de forma irregular”, acotó.

Interior

El panorama en el interior es más preocupante porque el acceso a Internet tiene un importante grado de dificultad. Goitea explicó que la “participación en Capital es más alta que en el interior”. Entre otros factores que contribuyeron a la baja asistencia, acusó la falta de claridad sobre los “procedimientos de evaluación como diferenciar acreditación y promoción”. Los factores que inciden para que los chicos dejen la virtualidad son el estrés y el cansancio, sin duda los dos que más se destacan. No puede dejar de mencionarse lo emotivo y la frustración de los chicos por no poder disfrutar de su último año.

Morosidad

Otro dato preocupante es el económico, en referencia a la creciente morosidad en el pago de las cuotas a los establecimientos. La referencia indica que se registra un 60 y 70 % de cuotas no pagas. Goitea, sobre este particular, sentenció que más allá de algunas circunstancias particulares, hay también una cuestión cultural ya que están los que piensan “ si puedo zafar, zafo”. Luego, acotó que no es cuestión de falta de dinero porque “la mayoría tiene un trabajo estable. La mayoría es dependiente del Estado, quien no han dejado de pagarles”.