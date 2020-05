Prohíben la venta y consumo de una harina entregada a comedores escolares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “Harina de maíz para cocción rápida”, marca "La Despensa" RNPA Nº 02-559421, fabricada en la empresa Alimentaria San Carlos SA, ubicada en General Paz entre San Carlos y Calle 4, en la localidad de Carlos Keen, provincia de Buenos Aires, RNE Nº 02-030901 La Despensa, con vencimiento marzo 2022 y agosto 2023.

La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires (DIPA) informó las acciones realizadas con relación a la comercialización del producto: “Harina de maíz para cocción rápida, que no cumpliría la normativa vigente.

Por su parte, el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, durante la revisión de alimentos entregados por el Programa/Plan a comedores escolares, detectó la presencia de elementos extraños en el interior del producto.

Debido a esto, la DIPA realizó una auditoria en el establecimiento Alimentaria San Carlos SA a los fines de verificar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Según Acta de Inspección, detectó no conformidades edilicias y heces de roedores, además expresó que la planta no tiene hermeticidad, posibilitando el acceso de roedores, y no cuenta con manuales de BPM y de limpieza.

Por estos motivos, se procedió a la clausura del establecimiento.

El retiro fue clasificado como “Clase IIc” lo que significa que existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores.

Tras notificar a todas las autoridades bromatológicas municipales, se solicitó a la empresa Alimentaria San Carlos el retiro preventivo del mercado del producto.

Además, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) solicitó a la empresa informar sobre cantidad de producto recuperado, lotes afectados, canales de comercialización, además de entrega a comedores escolares y partidos donde se entregaron qué otros productos se elaboraron en dicha planta.

Como respuesta, la empresa informó que se puso en contacto con sus clientes para iniciar el recupero del producto.