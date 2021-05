Propietarios de gimnasios amenazan con abrir "compulsivamente"

El decreto nº 942 generó gran malestar entre los propietarios de los gimnasios al conocer que el cierre de sus negocios se extenderá hasta el 26 de Mayo. El instrumento emitido pasado el mediodía determina que permanecerán sin abrir estos establecimientos, los natatorios, las escuelas de danza y templos religiosos. Todo esto en atención al preocupante aumento de casos que desde hace cuatro días se siente con fuerza en la provincia.

Nucleados en la Cámara de Gimnasios de Catamarca (CGC) y tras conocer las nuevas medidas del Gobierno emitieron un documento donde advierten que, en caso de tener una respuesta negativa por parte de las autoridades, llevarán a cabo una manifestación y procederán a abrir los emprendimientos de manera compulsiva.

Al momento de cuestionar el decreto, fueron directo contra el primer mandatario y apuntaron: ¿Cuál es el argumento que Ud. tiene para cerrar únicamente en la Provincia gimnasios e iglesias? Los informes, estadísticas y estudios, aseguran que el riesgo de contagio en gimnasios es ínfimo, sin embargo desconocemos como llegó Ud. al convencimiento de que absolutamente toda la actividad económica de la Provincia puede seguir funcionando con límites horarios y protocolo, excepto los gimnasios. Con esto, no hace más que demonizar y estigmatizar la actividad física”.

"Como todos sabemos, porque hay estudios que así lo indican y hasta la propia Organización Mundial de la Salud lo expresa, la actividad física es fundamental para atravesar esta enfermedad. Nosotros somos parte de la solución, no del problema. Y de verdad que no podemos creer que nos sigan haciendo esto, que nos tengan con vueltas, que no nos den una solución. Ya solicitamos reuniones con las autoridades en los últimos días pero no tuvimos respuesta”, refieren en el texto.

Visiblemente molestos y si el Ejecutivo provincial no cambia lo dispuesto “no nos va a quedar otra solución que salir a la calle y manifestarnos, y si no tenemos respuesta abriremos los locales de forma compulsiva. Necesitamos que nos escuchen y nos den una respuesta. No podemos seguir así".