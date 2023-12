Prorrógan hasta fin de año el reempadronamiento para la tarifa social

EC SAPEM informó que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, prorrogó hasta el 29 de diciembre próximo, el empadronamiento de usuarios para acceder a la Tarifa Social, que subsidia el 50% del cargo fijo de la factura de energía y el 100% de los primeros 400 kwh bimestrales (200 kwh mensuales).

La resolución N° 966, que lleva la firma del titular del área, Lucas Zampieri, y ratifica la política oficial tendiente a mitigar el impacto de las tarifas de energía de los usuarios más vulnerables. Por lo dispuesto, hasta el 29 de diciembre próximo se recibirán las inscripciones en la página www.ecsapem.com.ar para que los interesados accedan a la Tarifa de Interés Social, que subsidia el 100% de los primeros 400 kwh bimestrales o los 200 kwh mensuales, más el 50% del cargo fijo de la factura de energía. Recordemos que si el usuario beneficiario supera los 1000 kwh de consumos bimestrales se suspende el beneficio.

¿Dónde inscribirse?

La inscripción se realiza en la página www.ecsapem.com.ar, empadronamiento 2023 y completando el formulario con los datos y archivos solicitados. También puede realizarse la inscripción en las oficinas de la distribuidora. Completado el formulario recibirá un correo electrónico con la aceptación de la solicitud o con la evaluación para determinar la correspondencia o no del beneficio.

Quienes pueden acceder a este beneficio son los titulares del servicio de energía, cuyo único suministro sea de exclusivo uso residencial. En este grupo se engloban los jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, grupos familiares con ingresos menores a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, monotributo social, entre otros.

Los requisitos son no poseer actividad comercial, no registrar más de un suministro a su nombre, no registrar deuda con la distribuidora, no registrar actas de fraude con la distribuidora.

La documentación a presentar es el DNI del titular del servicio postulante al beneficio, recibo de sueldo, haberes jubilatorios, pensión o el beneficio correspondiente, certificado de convivencia e ingreso bruto total.