Protesta en la Clara J. Armstrong: alumnos reclaman mejoras edilicias y denuncian amonestaciones

Las altas temperaturas de estas últimas semanas han desnudado las serias falencias edlicias de las instituciones escolares de la provincia. No importa si son provinciales o privadas, el reclamo fue en aiumento y protagonistas de esta nueva y vieja realidad, son mayormente los alumnos.

Ahora los estudiantes secundarios de la Clara J. Armstrong protagonizan un corte de calle frente al establecimiento escolar, generando que el tránsito se vea interrumpido en Salta y San Martín. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

La protesta de la ENCJA se inció este miércoles con el pedido de ventiladores y una larga lista de mejoras para el histórico edificio céntrico. No conformes con enunciar esto, pasaron a la acción y ahora visibilizan el malestar con la protesta en pleno centro ante la falta de respuesta de las autoridades educativas.

Esta vez, no son neumáticos los usados para marcar el corte de la calle sino las mismas mochilas, y es de esta manera que los chicos se expresan para reclamar que el lugar de estudio sea el más óptimo. Lo que piden, es casi lo mismo que han solicitado previamente en otras escuelas, es decir, ventiladores, arreglos en los baños, limpieza y agua.

“Estamos pidiendo una educación como corresponde. A nosotros nos exigen el uniforme y está bien pero ellos también firmaron que nosotros ibamos a estar en un edificio como la gente”, señaló contundente una de las alumnas en el corte de calle a La Unión. Luego agregó “nos dijeron que no iba a haber ventiladores rotos, ni paredes sin revoque y que los baños iban a estar en excelentes condiciones pero si se ingresa a la escuela, se van a dar cuenta que nada de lo que dice el contrato cuando venimos a inscribirnos es la realidad. Hay cables sueltos, los baños y las conexiones de los ventiladores están colgando. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana nos pasa algo”".

La joven indicó que los reclamos por estos temas se vienen formulando desde el regreso a la presencialidad pero como hasta el momento la comunicación con los directivos era buena, no habían considerado el manifestar con un corte de calle pero los últimos acontecimientos y la negativa de los directivos, hicieron que el conflicto llegara al punto de salir y manifestar. “S los arreglos no los hacen ahora, cuándo los van a hacer. No podemos seguir con promesas”, apuntó.

Lo preocupante es que, como denunciaron los chicos, es que la institución escolar, por realizar esta manifestación, ha sancionado a varios alumnos. “Hay chicos que fueron amonestados por hacer esta protesta y otros que recibieron sanciones y eso no es justo para nosotros porque no solo damos nuestra opinión sobre lo que está pasando sino que estamos exigiendo un derecho que nos asiste”, finalizó.