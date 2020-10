Protesta: docentes convocan a un bocinazo en protesta por el traspaso de los IES

Crece el malestar de los docentes del Nivel Terciario de toda la provincia por el traspaso de los IES (Instituto de Estudios Superiores) a las órbitas del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Por tal motivo, convocan a un bocinazo este jueves, en rechazo a esta medida.

En ese contexto, el profesor Luis Torres confirmó a Radio Centro que la docencia del Nivel Terciario se encuentra en estado de asamblea permanente, y dijo que este jueves se realizará un bocinazo. Para ello, invitó a los estudiantes y docentes de los IES a las 9, a la plaza de La Alameda, donde será la concentración.

“Desde La Alameda, vamos con el bocinazo hasta la Legislatura. Lo único que se sabe es que se está avanzando en el traspaso al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. No se sabe nada más, es decir, nadie conoce ni las condiciones, ni de qué manera se va realizar. Lo que sabemos es lo que reflejan los medios, de que se trata de una decisión tomada por el gobernador de la provincia (Raúl Jalil). Y sabemos que decisiones tomadas son decisiones tomadas y eso nos parece que no corresponde”, afirmó.

El profesor Torres dijo que la educación pública y artística superior está siendo atropellada por esta gestión de Gobierno.

“Estamos muy preocupados, amargados y con mucha bronca. Tenemos mucha impotencia porque este traspaso es algo fantasma. Se viene llevando adelante sin que nosotros sepamos absolutamente nada, sin que tengamos ningún tipo de intervención y sin consulta. Somos gente grande que venimos trabajando en defensa de la educación pública, artística superior, poniéndole el hombro en todas las circunstancias y siempre en desventaja en todo sentido. La educación artística y pública viene siendo atropellada y esto nos parece una falta de respeto”, declaró el docente.

Por su parte, Enrique Ruaro, otro docente que también se expresó en igual sentido, en declaraciones a Radio República, habló sobre el malestar que existe por el traspaso de los IES y confirmó que se sumarán al bocinazo.

Ruaro disparó contra las autoridades de Educación y aseguró que no se les comunicó nada sobre los nuevos cambios de los IES.

“Creemos que es una reforma educativa encubierta, sin la participación de los gremios. El traspaso de un ministerio a otro implica, además, el traspaso de recursos presupuestarios, cuando los IES técnicos recibirán financiamiento del Instituto Nacional de Educación Técnica.

El profesor Ruaro dijo que esta decisión debería haberse socializado antes. En ese sentido, opinó que se debería haber realizado una consulta con los actores involucrados. “No quiero ser alarmista, pero me parece que detrás de todo esto, hay una política de ajuste”, sentenció.