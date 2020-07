Protesta frente al Banco Nación de Mate de Luna

Beneficiarios del fondo de desempleo se manifestaron hoy frente a la sucursal de Banco Nación de Mate de Luna. En diálogo con Radio Valle Viejo, los manifestantes expresaron "estamos cansados, toda la semana nos mandaron a las distintas sucursales y no nos están pagando. Fuimos a la sucursal de avenida Presidente Castillo y nos dijeron que vengamos a Mate de Luna. Vinimos, hicimos cola y nos dijeron que no se pagaba y se pagaba hoy. Volvimos hoy, hicimos cola y ahora sale el guardia y nos dice que no nos van a pagar, que tenemos que sacar turno y yo tengo entendido que los turnos los da Anses, para eso está el cronograma de pago".

NOTICIA EN DESARROLLO