Provisión de remedios de los niños con Duchenne: tras el reclamo llegó una solución parcial

“Desde que mis hijos tienen la cobertura de la obra social no puedo decir que es excelente la atención”, así se describe y plantea una de las muchas situaciones dolorosas de los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos. Los dichos corresponden a Fernanda Varela, madre de los niños con Duchenne y que aún mantiene serios problemas en la provisión de los medicamentos. El cambio de gestión aún no estaría reflejando cambios en los muchos inconvenientes largamente denunciados y publicados en los últimos meses y años por los afiliados.

En lo particular lo que viven estos dos niños y que también es representativo de otros pacientes con otras enfermedades, vuelve sobre el tema de los insumos que no son proporcionados en tiempo y forma. Lo que obviamente va en contra de la calidad de vida, en este caso de los menores.

Según indicó la madre en diálogo con La Unión , esta nueva situación se generó por un expediente mal hecho, lo que fue generado dentro de la misma OSEP, y que terminó provocando la demora. Reformulado el mismo, desde el organismo se prometió que los insumos iban a salir urgente. “Dos meses llevo esperando los insumos para mi hijo que es electro dependiente”, comentó Fernanda con dolor y bronca.

Cansada e insistiendo en lograr una solución, se presentó en el organismo donde fue atendida por el gerente de Prestaciones de la obra social. Mientras, manifestó “me están sacando del sueldo todos los meses para sacarme el descuento de la obra social y el aporte solidario, que va uno a saber el fin de esto y mi hijo sigue sin lo insumos. Es un nene de 11 años y lo mínimo que pido es empatía con la creatura” .

En cuanto a la solución, que llegó en parte, la misma no fue ortodoxa. El funcionario tras pedir las disculpas del caso y entender la gravedad de la demora, decidió hacerse cargo del gasto de parte de los medicamentos hasta tanto el expediente sale. Así lo comentó Fernanda, quien primero destacó que no correspondía pero que esto fue lo único que estaba a mano por el momento.

“La obra social va a seguir el curso del expediente, porque no hay personal suficiente para que cotice todavía. Así que el médico autorizó una parte de los insumos para que nos duren unos días. El mes pasado hizo lo mismo, porque también había salido un error en un expediente. Lo que hizo, se lo dije que no correspondía. Lo debe hacer la obra social y no él, que aunque está para solucionar, no lo debe hacer por su cuenta”, señaló.