Pueblos originarios: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia

Con la intención de visibilizar las problemáticas y situaciones experimentadas por diversas comunidades y pueblos originarios de todo el país en este contexto de pandemia por el COVID19, un grupo de investigadores de universidades, y centros de investigación, entre ellos docentes de la UNCA, elaboraron un proyecto colaborativo.

De la iniciativa participaron más de 100 investigadores de diferentes ámbitos académicos del país, casi 30 equipos de investigación y 12 universidades nacionales y dependencias del CONICET.

“El informe se elaboró de manera colaborativa, mediante la recopilación y sistematización de datos por parte de diversos equipos que poseen vínculos previos al aislamiento con distintos pueblos indígenas del país; aunque no constituye un censo”, expresó el Mgter. Daniel Delfino docente de la Escuela de Arqueología de la UNCA. En este sentido, explicó además que a través de este trabajo “se puede ver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas de Argentina que están sujetos a problemas estructurales, desprotección legal, y falta de reconocimiento de derechos. No solo en el país sino en el mundo la pandemia aqueja a todos, pero no a todos por igual. Esperamos que este informe contribuya a que se tomen las medidas necesarias y se conozca la situación en la que se encuentran los pueblos originarios, Catamarca posee más de 30 comunidades indígenas, lo que mucha gente aún lo desconoce”, concluyó el Especialista.

Por su parte, Laura Roda, también docente de la Escuela de Arqueología, comentó que “la elaboración del informe fue posible por la existencia de vínculos previos con algunas comunidades indígenas de Catamarca, mediante proyectos de investigación y extensión universitaria. Conocíamos la situación que vienen atravesando pre-pandemia y en este sentido, no nos sorprende que lamentablemente este aislamiento haya profundizado las desigualdades sociales y problemas estructurales pre-existentes”, expresó.

Más adelante, aseguró que las medidas adoptadas a nivel nacional por la pandemia, “si bien son necesarias para prevenir los contagios, al haber sido aplicadas sin un enfoque intercultural y local, trajeron aparejadas severas complicaciones para la vida cotidiana, la organización política y el desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas.

“Por todo esto, lo que esperamos con este trabajo es aportar insumos para la toma de decisiones e implementación de políticas sociales y públicas con perfil intercultural, y respetuosas del derecho a consulta que tienen las comunidades indígenas, en este particular y sumamente complejo contexto”, concluyó.

Situación en Catamarca

En relación a Catamarca, el informe incluye la situación de las comunidades indígenas diaguita y diaguita-calchaquí del oeste de la provincia, específicamente en la puna y prepuna del departamento Belén, en el distrito Aconquija del departamento Andalgalá y en la zona serrana de valle de Yokavil del departamento Santa María.